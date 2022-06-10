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激发竞争活力  提升服务体验  优化营商环境

江西开了家网上中介服务超市（经济聚焦·支持中小企业发展）

本报记者  杨颜菲  栾心怡
2022年06月10日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　近年来，江西省推动建设网上中介服务超市，为项目业主选取中介服务减时、降费、提质，逐步破解中介服务市场竞争不足、效率不高、监管不严等问题。下一步，中介服务超市将不断优化评价机制，筛选培育一批优质中介服务机构，持续优化营商环境。

　　

　　一处污水管网的测绘、一面校园围墙的设计、一家居民健身中心的造价咨询……在项目前期推进过程中，政府、企业等项目业主往往需要委托中介服务机构开展工程设计、造价咨询等专业服务。过去，由于中介服务市场存在竞争不足、监管不严等问题，有限的选择范围和过高的服务费，曾一度困扰许多项目业主。

　　为促进中介服务机构充分竞争，2020年12月，江西省政务服务中心开办“网上中介服务超市”（以下简称“中介超市”），为项目业主采购中介服务、省内外中介服务机构承接业务提供全省通用的一站式平台。

　　截至今年5月16日，中介超市已累计入驻中介服务机构6000余家、项目业主1万余家，中介服务费成交总额逾5.6亿元。

　　打破垄断，规范服务市场

　　“过去，一些中介凭借自身便利，承接了当地大部分中介服务项目。一些项目业主为便于通过审批，也倾向于选择这类中介。这比较容易造成竞争不足和垄断。”中介超市负责人侯超说，“建立中介超市的初衷，就是为了改变这个现象，让项目业主选取服务、中介服务机构承接业务的过程，在阳光下规范透明高效运行。”

　　江西省中介超市的诞生，建立在新余等地的探索经验之上。2014年，新余市政府调研发现，全市53家中介服务机构中，有13家是相关审批单位下属的企事业单位。为打破这类中介的垄断、规范服务市场，新余市组织相关人员去广东省惠州市学习中介超市的建设经验，并参照惠州，在江西省率先成立了线下中介超市。2017年，新余市将中介超市搬上云端，实现选取中介服务全流程在线办理，赢得了项目业主和中介服务机构的广泛认可，逐步破解了原有的垄断问题。

　　“省级中介超市诞生时，吸收了新余等地的建设经验，也学习了其他省份的先进做法。”侯超说，“例如，为避免垄断，省级中介超市从制度入手，明确规定对于中介超市选取的中介服务成果，相关行政管理部门应当予以认可。”

　　供需双赢，省时省钱省心

　　5月13日上午9时30分，在中介超市，又一场中介服务网上选取开始了。赣州市南康区住建局作为项目业主，为一项道路扩宽线路迁改工程选取造价咨询服务。此次选取采用竞价方式，共有490家中介服务机构报名。多轮报价后，多个机构进入随机选取环节，来自浙江的一家中介服务机构最终中选。

　　“对我们项目业主来说，通过中介超市选取中介服务，不仅节约了时间、提高了效率，而且选择范围更广，在竞价比价中能省下不少服务费。”南康区住建局局长王茂桂说。成立至今，中介超市已累计为项目业主节约服务费2.1亿元。

　　在中介超市，政府、企事业单位、社会组织等均可成为项目业主，按需提出申请。业主明确选取要求、发布采购公告后，符合条件的中介服务机构自愿报名，由同级政务服务中心等运营机构组织公开选取。选取方式包括竞价选取、随机选取、择优选取、直接选取等。

　　借助中介超市，更多的中介服务机构得以公平透明、平等充分地竞争。“入驻中介超市后，盯着电脑就能找到机会，再也不用到处奔波求人，不仅省时省钱，更省心！”重庆迪赛因建设工程设计公司业务负责人余易说。

　　全程监管，优化平台运行

　　“听说中介超市办得好，我们赶忙准备电子版材料，在线上提交申请，不到两天就审核通过了，而且没花一分钱。”提供工程咨询等中介服务的中宏源建设管理有限公司负责人说。

　　“机构入驻零成本，线上审核速度快，看起来好像很简单，其实我们对于中介服务机构资质的审核非常严格。”江西省政务服务中心工作人员李楠告诉记者。

　　据介绍，中介服务机构在申请入驻时，中介超市除了核对其营业执照、相关资质证书等材料外，还会通过与省住建厅、应急管理厅等单位数据互联，确保入驻机构提交的资质证明真实有效，并通过省公共信用信息平台核查企业信用状况。如果机构在江西省其他政务服务平台登记过，可以直接调用相关数据，实现“数据跑路，人不跑腿”。

　　除了严格进入机制，在服务过程中，中介超市还会根据履约情况和业主评价，对存在失信行为的中介服务机构作出失信行为认定，并将失信信息进行公示。依照相关管理办法，中介超市还可根据失信严重程度，相应地对中介服务机构作出暂停服务、清退等决定。

　　今年年初，经项目业主反映并多方查实后，中介超市对一家存在人员挂靠问题的中介服务机构，作出暂停参与和承接中介业务3个月的决定，同时对该项目进行重新选取。若机构出现贿赂项目业主等严重失信行为，则会被直接清退。截至目前，中介超市累计处置失信中介机构150家。

　　“通过不断完善事前审核、事中信用信息公示、事后处置的全程监管制度，中介超市让选取服务、承接服务更可靠，让项目业主、中介服务机构更安心。”李楠说。

　　评价反馈，促进良性循环

　　5月16日，仁江科技有限公司负责人朱仁江来到萍乡市湘东区政务服务中心，想找一家中介服务机构为公司提供质量检测服务。工作人员将朱仁江带到显示屏前，打开中介超市页面进行查询，屏幕上立即出现了28家具有五星评价、符合条件的中介服务机构，一目了然。

　　中介服务完成后，项目业主可根据信用情况、履约质量等因素，对中介服务机构进行满意度评价，评价结果对外公布。在择优选取、直接选取等模式下，项目业主可根据历史评价自由选取中介服务机构。

　　“基于评价数据，我们研发了择优选取方式，以信用和质量评价为择优导向，供业主选择更好更优的中介服务机构。”中介超市技术团队负责人赵萌介绍，“县级及以上政府确定的重点工程、民生项目，可以选取服务优、评分高、信誉好的中介服务机构。”

　　中介超市数据显示，来自福建的安华公司承接中介业务数量位居平台前列，这让公司负责人林志荣很意外。安华公司自成立起，业务主要覆盖福建省内。2020年，林志荣偶然看到江西省中介超市开办的公告，抱着试试看的心态入驻了。由于服务优质高效，价格实惠，收到的好评越来越多，订单也因此源源不断。“是中介超市成就了我们的品牌。”林志荣说。

　　“中介超市作为我省推进改革的重要举措，由政府统一搭建平台，让业主选取服务省时省钱、中介服务机构开展服务更好更优，推动全省中介服务减时、降费、提质。”江西省政务服务管理办公室主任邵高说，“下一步，我们将进一步优化评价机制，丰富中介超市选取模式，同时加强中介服务项目监管，在规范中介服务市场的同时，争取培育出一批优质的中介服务机构，推动营商环境进一步优化。”


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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