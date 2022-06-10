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善用数字藏品  拓展应用场景（微经济）

林  琳
2022年06月10日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　善用数字藏品的正向价值，让其远离炒作，就能激发更多新动能，为人民美好生活需要提供更多选择

　　

　　数字藏品，是经过数字化唯一标识的特定作品、艺术品等。每个数字藏品映射着特定区块链上的唯一序列号。

　　从前期一些天价数字藏品拍卖，到如今博物馆发售的几十元数字藏品，再到电商平台随商品配送的数字藏品……近两年，数字藏品这个新鲜事物正受到越来越多的关注。

　　数字藏品热度的提升，与年轻群体的数字消费习惯密不可分。有的品牌在消费者购买实物商品时，加赠数字藏品；有的推出数字藏品礼包，既包括虚拟商品，也包括实物和线下服务……借力数字化技术，一部分品牌营销转向提供虚拟世界中的独特权益，契合了年轻人在数字空间的消费习惯、社交需求。在为消费者提供新体验的同时，商家也构建起吸引流量的新手段、传递品牌价值的新通道。

　　随着多个平台的数字藏品板块上线，不少行业也纷纷试水。一些博物馆经二次创作的数字藏品，激活了数字文化遗产，推进了数字文创发展。不少国内知名景区创作生成主题数字藏品，拓展了文化消费的新场景。随着越来越多景区、文旅企业发力，文创产品的潜力正被这一新的价值承载方式激发。

　　数字藏品的应用场景正在不断拓展。一些平台与传统村落合作，推出展示乡村地域特色的数字藏品。用户在购买这些数字藏品后，如果去村里旅游，还能获得相应线下服务，进一步盘活了农村资源。

　　需要注意的是，数字藏品行业在快速发展的同时，开始出现侵犯知识产权、诱导非理性消费、盲目投机炒作等苗头问题，需要有关部门加强市场监管和引导规范。此外，也要高度警惕数字藏品金融化证券化倾向，从严防范利用数字藏品进行非法金融活动的风险。近期，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布倡议，呼吁相关会员单位坚守防范数字藏品金融化风险的行为底线，共同维护行业健康生态。

　　数字化时代，善用数字藏品的正向价值，让其远离炒作，就能激发更多新动能，为人民美好生活需要提供更多选择。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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