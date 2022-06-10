本报记者 程 焕

今年初，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，明确提出加快构建以数字经济为引领的现代产业体系，推进传统产业提质升级，发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。

抓住政策机遇，茅台集团尝试通过资源整合、数字融合、文化相合、品牌聚合、管理与服务结合等手段，重塑茅台的营销结构。

茅台集团党委书记、董事长丁雄军说，改革营销体制，渠道是关键，并非简单地把价格调高或调低，而是要让营销贴近市场、贴近消费者、贴近渠道商。

据介绍，茅台数字营销平台改变以往侧重线下门店的服务模式，升级为在线客服、智能客服、门店服务相协同的线上线下联动机制，让消费者放心、便捷地购买。

“从门店热度、区域热度、时间热度、区域经济等多维度综合分析，基本建立智能投放模型，实现投放量与预约热度的动态均衡。”茅台数字营销平台技术团队负责人介绍，平台运用云计算、大数据、区块链、物联网等先进技术，已初步建立起一套基于大数据的业务运营体系，从而有针对性地制定营销策略。

通过建设数字营销平台、增加直营等措施，近一年来，茅台打出了一系列营销改革组合拳，并取得了初步成效。数据显示，今年一季度，茅台集团直销渠道实现收入108.87亿元，同比增长127.88%。

丁雄军表示，消费市场和行业环境正在发生深刻调整，通过一系列改革措施，茅台将进一步理顺营销体制改革。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）

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