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长虹：形成全链路真8K完整方案 满足用户个性化需求 

2022年06月10日08:03 | 来源：中国经济网
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原标题：满足用户个性化需求 长虹8K电视市场占有率达82.87%

　　近年来，经过8K电视产业链上下游共同发力，芯片、屏、内容均得到了全面进步，在长虹、三星、TCL等主流电视品牌厂家的共同推动下，有效解决了8K电视的难点，已成为成熟的品类。据W21-W23奥维云网监测数据显示，长虹8K电视市场占有率达82.87%。其中，长虹8K电视线上占有率达95.85%。“‘8K看长虹’已被市场认可。”奥维云网相关负责人表示。

　　据长虹相关负责人介绍，长虹整合产业链各个环节，形成了全链路真8K完整方案，从8K屏、8K芯、8K内容、8K传输等关键环节入手，并选用优质核心原材料部件，打造出了新一代8K电视。

　　长虹结合消费者的场景需求，推出了从55-75英寸的主流尺寸的8K电视，满足了更多家庭的客厅需要；同时，长虹8K电视的产品阵容多样化，目不同的配置、外观造型和不同的价位，可较好满足用户个性化需求。

　　8K硬件只是8K的重要一环，8K内容也是用户最为关心的问题。各电视厂家也已经找到了解决方案。长虹通过旗下专注于大屏内容运营的虹魔方公司，与合作伙伴一道努力，8K的内容越来越多，一方面是8K制作的内容增加了，另一方面则是通过技术转码，将此前优质的内容转码为8K内容，这样让用户有了更多的内容选择。

　　家电行业分析人士认为，随着8K电视接受度越来越高，产品的日益丰富，更多的8K内容与更优秀的数据传输能力相结合，越来越多的消费者将愿意为8K买单。8K电视市场的集中爆发不再是奢望，而是可以预见的现实。（记者 殷俊红）

(责编：曹淼、李源)

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