中华白海豚在厦门湾游弋（资料照片）。新华社发（自然资源部第三海洋研究所供图）

新华社厦门6月9日电（记者肖逸晨、付敏）海面波涛起伏，只见一白一灰两道身影在粼粼波光中翻滚、跳跃，时隐时现。“快看，这头白色的就是‘大白’，旁边这头铅灰色的是它的孩子。大白正在厦门湾里‘遛娃’呢。”自然资源部第三海洋研究所研究员王先艳指着手机画面对记者说着，像介绍老朋友。

王先艳口中的“大白”，是一头雌性中华白海豚，身边铅灰色的小白海豚则是大白的“二胎”。中华白海豚，属国家一级保护动物。据王先艳介绍，刚出生的白海豚身体呈铅灰色，随着年岁增长身体颜色逐渐变浅，最终变为白色。

这段白海豚“遛娃”视频是王先艳今年4月拍到的。从事白海豚保护与研究工作十几年，王先艳在福建厦门湾拍下数不清的白海豚出没视频。出海次数多了，白海豚们好像也记住了王先艳的工作船，有时还会从水下探出头望向他，仿佛问候老友。

“厦门湾里生活着六七十头白海豚，走在岸边，看见几头海中嬉戏的国家一级保护动物中华白海豚，已不是稀罕事，很多住在海边的朋友在自家阳台上都经常见到白海豚。”王先艳说。

在厦门湾，白海豚生存环境和人类生产活动范围高度重叠，厦门也是全国唯一在城区就能看见中华白海豚的城市。

让邂逅国家一级保护动物不再稀罕，说起来容易，做起来却需要几十年如一日的坚守和付出。

“早在1997年，厦门便建立了中华白海豚省级自然保护区，并于2000年经国务院批准，升级为厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区。”厦门中华白海豚文昌鱼自然保护区事务中心主任蔡立波在一张厦门湾地图上指点着说，这片国家级自然保护区总面积7588公顷，其中属于中华白海豚的保护区面积有5500公顷。

划定了保护区，配套措施亦及时跟进。2001年，《厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区总体建设规划》及中华白海豚等专项保护计划制定并组织实施；2016年，经过不断完善，《厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区总体规划》获福建省政府批准实施；此外，保护区主管部门还牵头编制并组织实施了中华白海豚保护行动计划……在这些有力措施的保护下，白海豚有了生存繁衍的家。

如今，在这片白海豚栖息的海域里，船舶航速被限制在了10节以下，海上爆破药量被限制在了138公斤以下；毫秒微差爆破法、声墙驱赶法、禁止养殖捕捞等措施，旨在尽可能减少人类生产活动对白海豚的影响；实施海堤开口改造、红树林湿地修复、增殖放流等生态环境修复措施，拓展了白海豚的活动空间。

“白海豚，换我来守护你。用我的爱，换你笑容永远美丽。”这首动听的《换我来守护你》，是保护区为白海豚谱写的一支歌曲。蔡立波说，除了这首白海豚之歌，保护区还拍摄了动画短片《白海豚乐乐》、成立了白海豚剧团，吸引更多公众参与白海豚保护。

保护白海豚，企业也在行动。正在修建的厦门第二东通道——翔安大桥跨海段旁，一艘海上起重船静静漂浮着，这一起重量高达4000吨的“海上大力神”是实现预制吊装工艺不可或缺的利器。

“很多跨海大桥都是在海里直接修筑桥墩，这样会增加海上作业时间，对海洋环境造成较大影响。而我们采用预制吊装工艺，在岸上把桥墩造好，再通过4000吨海上起重船将桥墩吊装，这样不仅可以减少海上作业时间，还能减少工程噪音，尽可能降低造桥对白海豚的影响。”厦门路桥集团相关负责人说。

此外，为避免密集的桥墩对白海豚活动造成威胁，翔安大桥采用了比正常50米至70米跨径更长的90米跨径。厦门路桥集团表示，虽然这一改变增加了8300多万元的成本，但从环境保护的角度来看是值得的。

“白海豚是生态系统中的顶级捕食者，也是衡量一个生态系统健康状况的指示物种。在厦门湾这片人类活动相当频繁的海域，保持白海豚种群数量稳定并呈上升趋势，同样也说明这里的生态系统是相对健康的。”王先艳说，白海豚还能发挥“伞护效应”，保护好白海豚意味着其栖息地内的其他海洋物种也能得到较好保护。

在厦门湾，如何邂逅这种国家一级保护动物？只需得一晴日，漫步海边，可爱的中华白海豚便可能在那粼粼波光间。

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