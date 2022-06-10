王恒志

新华社南京电（记者王恒志）江苏省体育局近日印发《关于进一步帮助体育市场主体纾困解难促进体育产业稳步发展若干措施的通知》，从九个方面帮助体育市场主体纾困解难，加快推动体育企业复工复产，促进体育产业稳步发展。

疫情发生以来，体育产业尤其是体育服务业遭遇持续冲击。江苏省体育局开展的全省体育产业受新冠肺炎疫情影响状况调研显示：2022年1-4月，参加调研的374家体育服务业企业平均停业时间达64天；约95%体育服务业企业营业收入同比下滑，其中近八成企业收入比上年同期减少30%以上；约七成企业接待健身人次同比下降30%以上；在用工、房租及运营成本、资金链等方面也遭遇不同困难。

江苏省体育局新出台的助企政策主要有九个方面，包括健全体育企业诉求快速回应和解决问题服务机制，实行“一企一策”服务；推动各类助企纾困政策落实落地，推出“助企纾困政策工具包”；尽早确定年度省体育产业发展专项资金项目，提前开展省体育产业发展专项资金项目申报，9月底前确定年度立项支持项目和额度；全部下放全民健身器材政府采购计划，加大全民健身器材采购专项经费市县转移支付力度，年度全民健身器材采购计划全部下放市县；优化升级“体育企业金融贷绿色通道”，实行7×24小时全流程线上办理一站式信贷服务；引导各地打造体育公园、体育旅游基地、户外运动营地等体育消费新场景，发放体育消费券；恢复全民健身和体育竞赛活动，推动各地有序开放公共体育场馆；落实体育彩票网点纾困帮扶补贴政策；发挥各类体育行业协会商会作用，推介优质体育产品和服务。

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