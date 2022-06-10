新华社杭州6月9日电（记者唐弢）位于浙江省杭州市临平区的杭州诗季宝丝绸科技有限公司是一家成立不久的数字印花丝绸文创企业。受疫情影响，公司面临存货积压、销售回款受阻、原材料价格上涨等困难。此时，杭州市临平区人力社保局送来“及时雨”，按90%的比例返还了这家企业去年缴纳的失业保险费。年底前，这家企业还可缓缴30多万元社会保险费。

记者从浙江省人力社保厅了解到，浙江日前正式启动“稳就业惠民生”攻坚行动，打出失业保险稳岗返还、发放留工培训补助等政策“组合拳”，着力稳企业稳岗位，精准帮扶就业困难人员。

根据政策，符合失业保险稳岗返还条件的大型企业，按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还，中小微企业按90%返还；各地可对受疫情影响、暂时无法正常生产经营的中小微企业，按每名参保职工500元的标准发放一次性留工培训补助。

在失业保险稳岗返还上，浙江启动了“免申请即享受”工作模式，通过大数据筛查确定返还名单，资金直接拨付给困难企业。浙江省人力社保厅提供的数据显示，目前浙江失业保险稳岗返还已达10.37亿元，共惠及11.03万家单位、211.44万名职工。

另外，浙江还加强企业用工服务保障，严密监测就业市场动态，鼓励就近就地开展劳动力余缺调剂，扎实做好高校毕业生等重点群体就业工作，支持浙江山区26县群众就业创业。同时，精准帮扶就业困难人员，兜底保障好失业人员的基本生活。

浙江大学公共政策研究院研究员夏学民建议，除了政府出台相应帮扶举措，企业方面也应主动作为。比如，可充分利用留工培训补助加大职工技能培训，主动调整产品结构等。

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