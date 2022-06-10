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5G全连接工厂生产轮胎，有啥不一样？

向定杰
2022年06月10日08:10 | 来源：新华社
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无人跟随操作，40多台自动导引运输车有序搬运物料，纵横交错的行进轨迹在地面上画出一道道优美的弧线……这是贵州轮胎股份有限公司5G全连接工厂给记者的直观印象。

在我国5G商用迎来三周年之际，这家有60多年历史的老牌轮胎厂，正因积极拥抱数字技术愈加充满活力。

来到企业在贵阳市修文县扎佐街道的工厂，部分车间内，工人看不到多少，智能化的生产设备却很有“存在感”。

何为5G全连接？负责提供解决方案的中国联通贵州省分公司工作人员刘达解释，就是以5G专网技术支撑一条完整生产线，实现全工序、全场景的无线工业互联及车间生产调度，将每道工序数据化，达到“人、机、料、法、环、测”要素全面互联管控。

如今，轻点鼠标，在电脑上打开工厂制造执行系统，轮胎制造各工序的进度一目了然，以往孤立的多个业务板块整合在一起。

贵州轮胎信息技术部部长韩洪川说，2021年2月，5G全连接工厂项目完成验收投产，通过自动化、信息化、智能化的介入，在提高生产效率的同时，也降低了近三分之一的运维成本。

一家传统制造企业为何要进行全方位的数字化升级？韩洪川说，为应对激烈的国内外市场竞争，企业提出走“国际化、智能化、绿色化”之路，5G全连接工厂便是其中项目之一。

“很多人觉得轮胎没有太高的技术含量，就是一个黑疙瘩，其实轮胎研发涉及多学科领域的综合应用，产品制造过程的工艺要求也非常复杂。”他表示。

“这是贵州省第一个5G全连接工厂，是真正深入到工业生产环节。”中国联通贵州省分公司副总经理俞军方说，用一张5G网支撑后，工厂实现了多品种、多规格轮胎的柔性生产，减少了线缆铺设，缩短了各类工期，年新增产能约12万条。正是看到这些成效，目前双方还在深化合作。

5G全连接工厂只是贵州加快5G融合应用的一个缩影。贵州省通信管理局的信息显示，2022年，全省将在工业互联网、能源、交通、教育、医疗等18个方面打造200个5G应用场景，更好助推5G赋能千行百业。

新华社贵阳电

(责编：王震、陈键)

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