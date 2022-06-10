人民网记者 王连香

近日，蓉昆高铁和渝昆高铁的共用过江通道、世界最宽跨径最大的公铁两用钢箱梁斜拉桥——宜宾临港公铁两用长江大桥实现合龙。

宜宾临港公铁两用长江大桥。受访者供图

据国家铁路集团介绍，宜宾临港长江大桥位于宜宾市东部，连接三江新区与叙州区，在同类型桥梁中，大桥建成后将创造3个世界“第一”——世界首座采用公路和高速铁路平层布置的桥梁、世界最宽和跨径最大的公铁两用钢箱梁斜拉桥。在公铁同层的具体设计上，大桥中间为4线高速铁路，两侧为双向6车道城市快速路，最外侧铺设人行道、非机动车道。

为何采用公铁同层的设计方案？背后有何考量？

中铁二院宜宾临港长江大桥项目总体负责人任万敏向人民网独家回应表示，这一创造性方案的提出“在国内尚属首次”，旨在降低宜宾临港长江大桥公路引线爬坡高度，降低桥梁维护的成本和难度等。

任万敏表示，以前的公铁两用桥多采用双层设计，铁路一般在下方，宜宾临港长江大桥因地制宜，将公路和高铁平层合建，不仅节约了建设成本，还使公路和铁路养护维修相互不干扰。

宜宾临港公铁两用长江大桥。受访者供图

公铁并行路段长约1.5公里，大桥高铁线的设计时速为300公里。火车与汽车在同层并行，如何保障行车安全？

据任万敏介绍，大桥建成后，将在公路和铁路之间设置两道防撞护栏，靠近公路侧护栏采用了最高防撞等级的混凝土防撞护栏，并与公铁防护屏障组成一体化结构；靠近铁路侧护栏设计为高防撞等级的钢防撞护栏。

此外，为减少并行时高铁和公路车辆在眩光、抛物、噪音、气动冲击等方面互相干扰的隐患，设计团队首次提出了一种公铁并行段综合防护措施，在不同功能的车道之间均设置隔离带。如，在铁路与公路之间设置防撞、防眩、防抛、防高速列车气动冲击综合屏障；在公路与非机动车道之间设置防撞护栏；在非机动车与人行道之间设置路缘石隔离。这也是全国首例公铁并行段综合防护屏障，在设计方案和施工方法等方面获多项专利。

宜宾临港公铁两用长江大桥。受访者供图

据悉，宜宾临港长江大桥预计今年底完成主体工程建设，2023年底建成通车。

大桥通车后，不仅将呈现高铁、汽车同层通行的壮观场景，还将长江南北两岸公路将连为一体，形成完整的公路网，有效缓解长江南北两岸通行压力。铁路建成通车后，从成都前往昆明的时间将缩短至不到4小时，重庆前往昆明也将更加便捷，从而形成南向出川大通道，并借助蓉昆、渝昆高铁，进一步推动川南城市群融入成渝地区双城经济圈。

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