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工信部：2021年以来拦截涉诈电话20亿次、短信21亿条

2022年06月10日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，日前，工业和信息化部召开信息通信行业防范治理电信网络诈骗电视电话会议，总结2021年信息通信行业反诈工作情况，部署2022年工作。

会议指出，2021年以来，信息通信行业组织开展了“断卡行动2.0”“打猫（池）行动”等系列工作，创新推出了12381涉诈预警劝阻短信和全国移动电话卡“一证通查”等便民服务，拦截涉诈电话20亿次、短信21亿条，发送预警信息1.7亿条，排查涉诈高风险电话卡9700多万张，处置涉案域名网址104万个，反诈工作取得了历史性成效，切实维护了人民群众财产安全和合法权益。

会议强调，2022年，信息通信行业要把防范治理电信网络诈骗作为民心守护、技术屏障、众志成城和久久为功工程，进一步提高政治站位、强化责任担当，树牢系统观念、坚持齐抓共管，坚持以技管网、提升防范能力，聚焦重点难点、挤压犯罪空间，压紧压实责任、优化改进考核，用心用情用力推进防范治理电信网络诈骗工作再上新台阶，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：申佳平、高雷)

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