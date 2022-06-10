看先进科技如何改变人类生活
现在依旧有不少人认为科学距离自己过于遥远，但事实果真如此吗？《科学时代：引领未来的关键技术》告诉我们，人类的日常生活与科学的发展息息相关。
《科学时代：引领未来的关键技术》是一部科学发展史，但它并非科学成就的简单罗列，而是讲述了现代科学完整的发展历程，解读了现代科学的内涵。不同于其他的科学通史，它将视线聚焦于科学史上的“高光”年代——20世纪。因为科学的发展从未像20世纪一样有过如此重大的进步：人类成功登月、爱因斯坦提出相对论、青霉素等抗生素及核医学投入临床应用、世界上第一只克隆羊诞生……20世纪的种种科学成就奠定了当今及未来世界的科学基石。这些科学技术的出现不仅直接改变了人们的生活状态，还深刻影响着人们的思想观念和思维方式，并决定了科学的未来发展方向。
全书共分为5章，分别对应太空探索、核能开发、化学应用、生命科学和通信5个主题，展示了天文学、物理学、化学、生物学等学科的杰出成果。
在字里行间中，20世纪的科学发展脉络清晰地呈现在我们眼前。我们能够了解到20世纪科学的重要突破，也能直观感受到人类生活的变迁。例如，广播、电影、电话、电视和计算机的相继出现，让人与人之间的距离骤然缩短，整个地球变成了一个“地球村”。1901年，意大利工程师古列尔莫·马可尼在英国进行了史上第一次跨越大西洋的无线信号传送。1920年，出现了第一批广播节目。广播逐渐成为人们获取信息的主要渠道。随着显像管的发明，电视成功问世，成为20世纪最受关注的发明之一。计算机和互联网技术的诞生则为人们带来了信息交流的新方式，实现了信息资源的共享，使信息的传递突破了时间和空间的限制。
如今，科学技术正在以一种前所未有的速度向前发展，各类科学产物已经渗透到人类生活的方方面面，人类社会的发展与科学密不可分。我们生活在这样一个科学的时代，需要跟上现代科学发展的步伐，这本书恰能帮我们读懂复杂的现代科学。
《科学时代：引领未来的关键技术》中包含大量珍贵的历史和科学图片以及示意图，向我们直观地展示了20世纪的科学成果。全书由北京大学专业译者倾心翻译，对书中的知识点进行了详细的核实，是我们理解当下科学技术的内涵，以及未来科学发展方向的重要参考。
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