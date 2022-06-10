龙跃梅

技术人员在华韶数据谷进行检测张伟摄

500亿元

根据规划，力争到2025年，韶关数据中心集群建成50万架标准机架、500万台服务器规模，投资超500亿元，有力带动韶关在数据产业的上中下游形成集聚效应，打造千亿级的电子信息和大数据产业集群，探索“东数西算”韶关模式。

在广东韶关，唐代名相张九龄修路的故事，经久流传。

大庾岭位于今韶关南雄市北部，对于岭南地区来说，大庾岭是通往中原的捷径，但道路十分崎岖，沿途多悬崖峭壁，成为南北交通的瓶颈梗阻。唐玄宗开元四年（716年），张九龄主持修建大庾岭路。张九龄带领当地人民，经过艰辛努力，大庾岭古道终于贯通，成为沟通岭南岭北的主要交通孔道。

进入数字经济时代，韶关如今也在建一条“数据之路”。

今年，“东数西算”工程全面启动，粤港澳大湾区全国一体化算力网络国家枢纽节点在韶关规划建设韶关数据中心集群，承接广州、深圳等地实时性算力需求，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心。

5月29日，全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群正式揭牌，标志着韶关数据中心集群启动建设。

打造大数据产业集群的上佳地点

全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点，为何在韶关设立数据中心集群？

“发展数据中心最大的瓶颈在于能耗难以达标，而韶关在这方面具有其自身的优势。”国际欧亚科学院院士、清华大学和北京大学双聘教授魏少军认为，韶关地处粤北山区，平均气温较低，且背靠粤港澳大湾区，区位优势十分明显。

韶关地处粤港澳大湾区辐射湘赣地区发展的枢纽位置，在自然环境、能源电力、网络资源、产业基础等关键要素方面有天然优势，是华南地区打造大数据产业集群的上佳地点。

在自然环境方面，韶关地处南岭山脉南部，在地质构造上为非地震带的湘粤褶皱带，年平均气温全广东省最低，受台风影响较小，不受海风腐蚀，属于灾害低发区，有利于数据中心的安全可靠运行。

在能源保障方面，数据中心电力密度高负荷，对电源的负载能力和稳定性要求极高。韶关是广东省电力能源主要基地之一，韶关市工业电价全省最低。

在网络资源方面，韶关是国家光纤一级网络节点北京至粤港澳大湾区（广州）的必经支点。

在产业基础方面，韶关市现有省级大数据产业园“华南数谷”，目前已聚集华韶数据谷项目、中国联通智慧客服南方中心项目等，大数据产业基础较好。

此外，韶关还有气候宜业宜居、交通四通八达等诸多独特优势。

“算力基础设施对能耗和气候等要素要求十分高，韶关地处广东省最北端，气温适宜，对于算力基础设施的热排放拥有十分友好的外部条件。”中国通信工业协会数据中心委员会理事长、三峡集团总信息师金和平认为，韶关可再生能源资源富集，原有的水电装机容量就达到200多万千瓦，现在又在积极开发风能、光能，这为算力基础设施长期稳定运行提供了足够的动力支撑。

承接多地实时性算力需求

所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。通俗地讲，即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同“南水北调”“西电东送”工程。

今年2月，国家4部委同意京津冀、长三角、成渝地区和粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。加上此前已获批建设的内蒙古、贵州、甘肃和宁夏四地，我国布局的八大算力网络国家枢纽节点全部“集结”完毕，“东数西算”工程正式全面启动。

“充足的算力是推动智能化发展的基础条件，算力已经成为智能化时代的重要生产力。”魏少军说。

粤港澳大湾区国家枢纽节点将建立包含韶关数据中心集群在内的三个层次的数据中心空间布局结构。其中，韶关数据中心集群提升网络级别至国家级骨干网络枢纽节点，作为全国规划建设的10个国家数据中心集群之一。韶关数据中心集群将积极承接广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移。

“东数西算开启了算力消费时代。算力网络未来会像今天的电力网一样。”中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示，今天韶关要建设的数据中心集群，其实是在中国南方布下一颗重要的棋子。

根据规划，力争到2025年，韶关数据中心集群建成50万架标准机架、500万台服务器规模，投资超500亿元，有力带动韶关在数据产业的上中下游形成集聚效应，打造千亿级的电子信息和大数据产业集群，探索“东数西算”韶关模式。

举全市之力建设数据中心集群

5月29日，浪潮、华为、中能建、腾讯、快手、中国电信、万国数据等30个重大项目集中签约落户韶关，数据中心项目总投资额约1200亿元。

“数据中心集群的建设对韶关经济社会发展有着非常大的促进作用，是韶关今后发展的‘胜负手’，所以我们一定要把这篇文章做好。”韶关市发改局局长郭先桂介绍，韶关当前已围绕全国一体化算力网络数据中心集群建设启动编制了《韶关数据中心集群起步区总体及控制性详细规划》《韶关数据中心集群绿色低碳综合能源规划》《韶关数据中心集群产业发展规划》等规划。

为了让更多的企业能在韶关得到长足发展，韶关市针对大数据与新一代信息技术相关产业企业出台了《韶关市促进大数据产业创新发展办法（试行）》。对企业入驻、运营、补贴等六个方面给予支持。在入驻和运营方面，给予企业运营自用宽带上网、用电、云资源费用50%的补贴；在企业培育方面，对于市级首台（套）产品，按首台（套）给予最高25%的奖励，对国家级、省级首台（套）重大技术扶持资金的产品，财政按1∶1予以配套；在贡献奖励方面，对主要业务销售收入首次超过500万元的给予奖励等。

“韶关当前正在大力开发清洁能源资源，我们集团深耕该领域多年，在相关资源开发上有技术优势。我们已于近期与韶关市政府在相关清洁能源资源开发上达成了共识。未来，利用集团技术将有约500万千瓦的风力和光伏资源开发出来。”金和平说。这有利于算力设施稳定运行。

韶关数据中心集群未来该如何发挥出最大的作用？魏少军建议，韶关数据中心集群在建设过程中，与粤港澳大湾区产业发展布局紧密结合，与自动驾驶、电力供应智能化、新能源汽车、生物医疗、教育智能辅助等新兴产业的应用紧密挂钩。未来，韶关不但要能够通过出租算力或机柜产生经济效益，还要能支撑起整个粤港澳大湾区智能化的发展，以充足算力吸引全国各地的智能化企业落户韶关，打造出韶关模式。

(责编：王震、陈键)