银保监会：银行机构要向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源
人民网北京6月10日电 （记者杜燕飞）银保监会9日召开的小微金融工作专题（电视电话）会议要求，2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，确保个体工商户贷款增量扩面。银行机构要层层抓实小微企业信贷计划执行，向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源。
银保监会强调，要聚焦信贷供给增量再发力，国有大型银行要确保全年新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。股份制银行要在完成现有信贷计划的基础上，对具备条件的地方进一步增加投放。地方法人银行要用好用足普惠小微贷款支持工具、支小再贷款等政策，进一步做大普惠型小微企业贷款增量。
对受疫情影响严重的餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业等行业企业和货车司机，银保监会要求，要合理设定延期还本付息的条件，可适当放宽延期期限。坚持完善“敢贷愿贷能贷会贷”的专业体制机制，抓实绩效考核、尽职免责、不良容忍等机制在基层落地实施。坚决遏制不规范经营行为，严格落实信贷融资收费和服务价格管理规定。
银保监会明确，各银行业金融机构是延期还本付息政策的具体执行者，要着眼于政策可见、可得、可操作，抓紧制定细化落实的办法。要主动向小微客户公示优惠政策内容、条件和申办渠道，提升客户对政策的知悉度，确保应知尽知。及时优化内部业务流程和配套制度，抓好基层员工培训学习。主动跟进了解客户需求，根据实际情况提供延期还本付息、无还本续贷等服务。各级监管部门要组织做好政策宣讲辅导和监测督促，密切跟踪落实情况。
银保监会强调，各级监管部门要积极与当地政府部门沟通协调，争取因地制宜出台有利于经济发展和小微企业融资的政策措施，推动加强信用信息共享、风险分担。要强化内控合规管理和监管检查，严肃查处钻政策空子、虚构小微企业贷款用途套取资金的违规行为，确保国家的帮扶政策和金融资源真正用在刀刃上。
一直以来，加大对小微企业和个体工商户等市场主体纾困解难、企稳恢复的金融支持，是稳增长、稳市场主体、保就业的重要任务。
数据显示，2022年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额53.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增速22.6%。保障性安居工程贷款余额6.3万亿元。
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