制图：杨曦

人民网北京6月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，环比下降0.2%。1至5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，5月份，国内疫情防控形势持续向好，消费市场供应总体充足，CPI环比转降，同比涨幅保持稳定。

从环比看，CPI由上月上涨0.4%转为下降0.2%。其中，食品价格由上月上涨0.9%转为下降1.3%，影响CPI下降约0.24个百分点。食品中，随着鲜菜大量上市，物流逐步畅通，鲜菜价格下降15.0%；中央储备猪肉收储工作继续开展，生猪产能调减效应逐步显现，猪肉价格上涨5.2%；受国际粮价高位运行影响，国内面粉、粮食制品和食用植物油价格分别上涨0.8%、0.8%和0.7%。非食品价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.06个百分点。非食品中，国际油价波动影响国内汽油和柴油价格均上涨0.6%；疫情期间线下服务消费减少，线上服务消费需求增加，电影及演出票、宾馆住宿价格分别下降2.6%和0.7%，网络文娱服务价格上涨2.4%。

从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅与上月相同。其中，食品价格上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约0.42个百分点。食品中，鲜果、薯类和粮食价格分别上涨19.0%、16.1%和3.2%，涨幅比上月均有扩大；鲜菜和鸡蛋价格分别上涨11.6%和11.4%，涨幅比上月分别回落12.4和1.9个百分点；猪肉价格下降21.1%，降幅比上月收窄12.2个百分点。非食品价格上涨2.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约1.68个百分点。非食品中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨27.6%、30.1%和26.9%；宾馆住宿和飞机票价格分别下降7.4%和2.4%。

据测算，在5月份2.1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为1.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月相同。

图片来源：国家统计局

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