5月国内新能源乘用车零售达36.0万辆 同比增长91.2%
2022年06月10日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%。1-5月累计零售731.5万辆，同比下降12.8%，同比减少107万辆。
其中，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。1-5月新能源乘用车批发189.2万辆，同比增长117.4%。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%，1-5月形成“W型”走势。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆，同比增长119.5%。
出口方面，5月乘用车出口18.4万辆，同比增长77%，环比增长103%。5月新能源车占出口总量的21.2%。5月自主品牌出口达到14.1万辆，同比增长77%；合资与豪华品牌出口4.2万辆，同比增长76%。
生产方面，5月乘用车生产167.1万辆，同比增长6.5%，环比增长69.5%。其中豪华品牌生产同比下降7%，环比增长112%；合资品牌生产同比下降12%，环比增长93%；自主品牌生产同比增长32%，环比增长48%。1-5月的车企生产达到802.0万辆，同比增速下降0.3%。
(责编：王连香、高雷)
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