原标题：全国首笔！农业银行发放数字人民币普惠贷款 助企纾困新尝试

6月7日，农行江苏苏州太仓分行以数字人民币形式，向太仓市亿砼新型材料科技有限公司发放普惠贷款150万元，并作为原料款支付至上游供应商数字人民币钱包。这是全国首笔由银行发放的数字人民币普惠贷款，实现了数字人民币应用场景上的首创性突破，也在助企纾困方面实现了创新尝试。

太仓市亿砼新型材料科技有限公司是一家集研发、生产、加工和销售于一体的综合性混凝土制品销售企业。复工复产后，企业需要支付一笔原料款，受疫情影响，企业供应链环节有延误，生产经营资金也相对紧张。企业负责人徐先生找到农行江苏苏州太仓分行，询问是否能在较短时间内申请一笔贷款用于支付原料款。“前期因为疫情的影响，我们停工了大半个月，现在又是混凝土销售的旺季，好不容易复工了，资金流转又出了问题。”徐先生很着急。

农行江苏苏州太仓分行在了解相关情况后，立即安排客户经理到企业走访调查。在与企业沟通过程中，客户经理了解到该企业已经开立了对公数字钱包，便提出将贷款以数字人民币的形式发放到该企业的数字钱包内，加速贷款发放流程。得到客户认可后，该行与农行江苏苏州分行科技部门联动合作，成功为企业发放“小微贷”150万元，企业可在对公数字钱包内，通过支付模块再进行转账交易，直接支付上游供应商的货款。

“数字人民币贷款不仅仅是放款到账速度快，企业在实际使用贷款支付货款的时候也是实时到账，供应商立马就能收到。像这笔贷款，当天企业收到后就支付到了上游供应商的对公钱包，而且整个过程没有任何交易手续费。”农行江苏苏州分行网络金融部、数字人民币创新实验室副总经理黄晓冬表示，使用数字人民币发放普惠贷款，为小微企业提供了新途径，速度快、利率低、效率高，同时还可确保授信资金闭环流转和用途的真实可信，增加了普惠金融的便利性和可获得性。

农业银行将坚定不移践行“数字人民币+”战略，遵循“注重实效、量质并举”总体思路，着力做大客群、做实场景、做活应用、做优创新、做强风控，推进数字人民币试点工作不断深入，逐步渗透企业生产、百姓生活的方方面面。

(责编：董童、李源)