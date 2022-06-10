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税务总局：超1.5万亿元退税款已到账 中小微企业为主要收益群体

2022年06月10日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者车柯蒙）今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。

国家税务总局最新数据显示，4月1日至6月9日，已有14250亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有15483亿元退税款退到纳税人账户，超过去年全年办理退税规模的两倍。

6月10日，在国家税务总局召开的“落实留抵退税政策 助力稳住经济大盘”新闻发布会上，税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，税务部门不折不扣落实党中央、国务院关于留抵退税的决策部署,确保政策红利精准直达市场主体。

记者了解到，税务部门组织开展的企业抽样调查显示，退税资金主要用于扩大生产、技术研发、支付薪酬等方面，改善了企业现金流。5月份，全国享受退税企业采购支出同比增长10.9%，较留抵退税前的一季度加快3个百分点，增幅比无退税企业高7.5个百分点。面对疫情冲击和经济下行压力，退税企业经营投入稳中有升，推动5月份退税企业销售收入同比增长10.6%，并较一季度加快5.2个百分点，增幅比无退税企业高9.6个百分点，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。

据谢文介绍，具体到不同企业类型的政策效应，主要体现在“三个助力”上：

一是助力小微企业纾困加快发展。中小微企业（含个体工商户）是留抵退税政策的主要受益群体，有力弥补了小微企业资金缺口。5月份，小微企业中的退税企业销售收入同比增长12.7%，较一季度加快16个百分点，增幅比无退税企业高17.8个百分点，为保市场主体、保就业发挥重要支撑作用。

二是助力困难地区、困难行业渡过难关。在疫情期间，留抵退税以真金白银为困难企业送上“及时雨”，帮助企业渡过难关。批发零售、民航、旅游、文化艺术等服务业是受疫情影响较大的行业。其中，有81.4万户困难行业企业享受退税2593亿元，5月份销售收入同比增长8%，较一季度加快6.9个百分点，增幅比无退税企业高14.3个百分点；上海纳税人享受退税526亿元，5月份销售收入达到去年同期的75.9%，较4月份提升24.8个百分点，增幅比无退税企业高出2.4个百分点，率先恢复生产经营。

三是助力重点行业高质量发展。5月份，六大行业退税企业采购支出同比增长14.7%，较一季度加快1.5个百分点，增幅比无退税企业高6.3个百分点；推动六大行业退税企业销售收入同比增长14.3%，较一季度加快2.9个百分点，提升幅度比无退税企业高8.3个百分点，增强了重点领域高质量发展的内生动力。

(责编：郭思邈、高雷)

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