人民网北京6月10日电 （焦磊）近日，伴随着招聘市场热度持续回升，青海、重庆等多地人力资源和社会保障单位积极开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，以虚假招聘、“黑职介”、各类劳务派遣和“劳务中介”乱象等为整治重点，规范人力资源服务机构经营行为。

以青海省为例，青海省人力资源和社会保障厅、省市场监管局联合印发通知，将重点从打击“黑职介”、虚假招聘、就业歧视、侵害劳动者人身财产权益行为四个方面进行集中整治，进一步清理非法人力资源服务活动，规范人力资源服务机构经营行为，查处用人单位招聘违法违规行为，严惩与职介相关违法犯罪活动，为农民工等重点群体就业保驾护航。

同时，随着网络招聘行业加速发展，一些不法分子利用招聘渠道侵害招聘双方权益，导致招聘乱象频发。据了解，近日，58同城招聘正式上线安全中心，并设置安全保障专区、求职保障中心、安全学院、投诉中心四大板块，并通过超700人的风控团队，超30个全新风控系统，超5000条风险防控规则，提升技术水平，提高审核门槛。

举例来看，企业在58同城招聘上发布信息，需要通过营业执照、组织机构代码及手机号、人脸识别、身份证验证、芝麻信用认证、银行卡等综合资质进行审核。通过58同城招聘系统+人工双重审核的职位信息，才能在平台页面显示，否则将限制发帖权限。数据显示，58同城招聘展开“植树造林”专项治理行动过程中，已有12940家企业参与其中，累计查处虚假冒牌账号超过7.7万个。2022年1-4月，58同城安全中心查处违法招聘账号超过12万个。

(责编：赵竹青、高雷)