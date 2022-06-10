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业界：投资实体经济需加深对产业语言与技术逻辑的理解

黄盛
2022年06月10日17:30 | 来源：人民网
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前不久，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确要提高资本市场融资效率，稳定和扩大民间投资，加大对民航等受疫情影响较大行业企业的纾困支持力度。对此，在高效统筹疫情防控和经济社会发展的过程中，社会资本如何更好地参与重点领域、重点项目的实体投资？如何在加码硬科技的投资过程中实体经济高质量发展？应该如何进一步帮助实体产业企业加速科技创新及前沿技术落地？

高瓴合伙人曹伟在6月10日由中国证券投资基金业协会指导、青岛市人民政府主办的2022青岛·全球创投风投大会上对此表示，社会资本投资实体经济需加深对产业语言与技术逻辑的理解，并要帮助实体企业解决两大类问题，即科技创新作为增长工具，以及科技创新作为创新核心驱动力。

曹伟认为，科技创新作为实体经济企业的增长工具，最常见的应是精益管理以及数字化转型工具。精益化工具即降本增效，帮助实体经济企业重构生产流程和制造方式及培训工人的工作理念，使其拥有高效畅通的信息沟通和数据处理渠道，消费者也能得到更好的响应和服务。

就科技创新作为实体经济的核心驱动力而言，很多实体企业最期待的就是引进新的技术、新的产品，找到发展的“第二曲线”。“这给我们提出的要求是，首先要深刻理解实体企业的生意本质，理解哪些技术要素的变革会对生意产生质变的影响。然后，帮助他们找到代表原发科技创新力量的科研机构、科学家。”曹伟说，这需要社会资本机构既懂产业语言，又理解技术逻辑，高领就正在尝试技术引进、产学研平台搭建、联合实验室等多种工具和方式，搭建起产业与科学交汇的桥梁。

“唯有与实体经济深度融合的创新才是真正的创新。”曹伟说，对于实体经济企业，特别是科技创新类企业，高瓴一方面搭建好科技成果转化的基础设施平台，让科技创业者可以把精力集中在研发上，同时在投资过程中也会帮助寻找关键的技术供给和平台，支持实体经济企业更顺利地去开展产品化、商业化。

(责编：赵竹青、高雷)

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