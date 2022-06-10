人民网北京6月10日电 （记者王连香、乔雪峰）“这十年以来，民航累计固定资产投资达到8000亿元，特别是近两年，2020年到2021年，这两年连续超过千亿元，创历史新高。其间，共新建运输机场67个、迁建15个，运输机场的数量达到250个。新增跑道84条，航站楼800万平方米，机位3000个，全国机场总设计容量超过14亿人次，设施容量紧缺问题得到了有效缓解。”在今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，中国民用航空局副局长董志毅在介绍民航基础设施建设方面的重点举措和未来发展时表示。

“同时，我们加快建设以机场为核心的现代综合交通枢纽，枢纽机场轨道的接入率达到71.4%。同时建成投产了世界领先的‘空管三个中心’，也就是民航运行管理中心、气象中心和情报管理中心，精细化服务能力明显提升；另外，推动建设民航安全试验基地、科技创新示范区、行业科研和创新支撑能力明显增强。”董志毅说。

董志毅指出，“十四五”期间，是我国由单一航空运输强国向多领域民航强国“转段进阶”发展的关键时期，民航基础设施建设将以突破资源容量瓶颈为重点，更加注重创新驱动，着力提升质量效率，发挥整体协同效应，构建一流的民航基础设施体系。发展重点主要有四方面：

一是加快完善现代化国家综合机场体系。重点围绕加快枢纽机场建设，完善非枢纽机场布局、推进存量设施提质增效、打造机场综合交通枢纽等方面，继续加大建设投资力度，扩大优质增量的供给，突破枢纽容量的瓶颈，推动国家综合机场体系向更高质量迈进。

二是切实提升空管保障服务水平。民航以“四强空管”建设为目标，重点强化空管资源能力保障，提升空管运行服务效率和中小机场的空管能力，加快空管数字化转型，增强空管对行业发展的引领支撑能力。

三是着力加强科教设施保障能力。聚焦民航行业重大需求、发展瓶颈、科技前沿，实施科技创新引领工程，统筹推进科技创新平台建设，实施民航院校教育设施提升计划，加快行业重点人才培养，提升人才的供给能力。

四是稳步推进新型基础设施建设。进一步落实“十四五”智慧民航建设主线，推动《智慧民航建设路线图》的实施，以提升“数字感知、数据决策、精益管理、精心服务”能力为目标，统筹推进传统与新型基础设施建设，打造现代化航空运输系统基础底座，培育壮大新业态、新服务、新能力，提升行业质量效益，放大发展动能。

“今年是全面落实‘十四五’规划的重要一年，民航加大固定资产的投资力度，稳步推进机场、空管、科教等重大项目建设。1-5月份，全行业完成固定资产投资达到343.2亿元，和去年同比增长6.6%，应该说，开局效果良好。”董志毅说。

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