我国沙棘林面积达1910万亩 人工种植沙棘面积世界最大
人民网北京6月10日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，在第28个世界防治荒漠化与干旱日到来之际，中国治沙暨沙业学会沙棘专业委员会发布《全国沙棘资源本底调查报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，我国是世界上天然沙棘资源最丰富的国家，也是人工种植沙棘面积最大的国家。全国沙棘林面积总计1910.44万亩，其中人工沙棘林面积达1058.35万亩，占全国沙棘林总面积的55%。
沙棘，胡颓子科、沙棘属落叶性乔木或灌木，具有生长快、耐寒、耐旱、耐瘠薄等特点。国家林业和草原局供图
据了解，本次沙棘资源本底调查的时间为2021年9月26日至2021年10月26日。调查范围和内容为：河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等14个省（区）和新疆生产建设兵团沙棘天然林和人工林面积、鲜果年产量、企业数量、企业年产值。
国家林业和草原局相关负责人表示，《报告》旨在通过调查摸清全国沙棘资源现状本底，发挥沙棘在生态环境治理与促进经济发展中的作用，为沙棘种植和沙棘产业可持续发展提供信息支撑。
我国沙棘资源分布有哪些特点？《报告》指出，一是人工沙棘林在沙棘资源中占主体地位。全国人工沙棘林面积1058.35万亩，占沙棘林总面积的55%，其中83%的人工沙棘林分布于内蒙古、山西、甘肃、青海、陕西5省（区），面积达873.28万亩；全国天然沙棘林面积852.09万亩，其中84%的天然林分布于山西、甘肃、青海、陕西4省，面积总计717.29万亩。在本次沙棘资源本底调查的14个省（区）中，除山西、四川、新疆外，有11个省（区）的人工沙棘林面积大于天然沙棘林面积。
二是沙棘优势区主要位于西北和华北。在全国范围内，沙棘林面积排名前6位的省（区）分别是华北地区的山西、内蒙古、河北和西北地区的青海、甘肃、陕西，沙棘面积达1695.8万亩，占全国沙棘总面积的88.76%。
三是中国沙棘（亚种）在全国分布最广。在全国沙棘林中，中国沙棘（亚种）是面积最大、生态经济利用程度最高的中国特有沙棘种类，广泛分布于青海、甘肃、宁夏、山西、陕西、内蒙古、河北、北京、西藏和四川等地。
“沙棘在保障地区生态效益的同时为经济建设提供了新的资源。”国家林业和草原局相关负责人表示，近年来，我国对沙棘果汁、油脂、黄酮等成分的研究和利用不断加强，沙棘新产品陆续投入市场，沙棘相关产业持续壮大，为促进地区经济发展和群众增收致富开辟了一条新路。以沙棘提取物产品为例，2016年至2019年，我国仅此类产品的销售收入由5.6亿元增长到21亿元。
《报告》显示，我国年加工利用沙棘果实8万吨至10万吨，各类沙棘产业年总产值240亿元至260亿元。沙棘已成为我国西北、华北、东北和西南等地区改善生态环境、促进乡村振兴、增进民生福祉的优良树种资源。
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