人民网北京6月10日电 （记者车柯蒙）今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施包括大规模增值税留抵退税政策在内的新的组合式税费支持政策。国家税务总局最新数据显示，截至6月9日，已累计新增退税减税降费及缓税缓费超2万亿元。

6月10日，在国家税务总局召开的“落实留抵退税政策 助力稳住经济大盘”新闻发布会上，税务总局相关负责人表示，全国税务系统认真贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》有关要求，在财政、人民银行、公安等部门的大力支持下，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，进一步落准落好新的组合式税费支持政策特别是大规模增值税留抵退税政策，让“真金白银”以最快速度直达企业，更好助力稳住宏观经济大盘。

具体来看，税务部门主要在以下五方面持续加大力度，不折不扣抓好政策落实。

一是落细政策促快享。记者了解到，目前，税务部门已经联合财政部制发了减半征收部分乘用车车辆购置税、增值税留抵退税扩围到批发零售等7个行业等公告，并发布了税收征管的配套公告。同时指导各省（区、市）税务部门联合人社等部门出台地区社保费缓缴扩围政策具体实施办法，促进税费政策红利直达快享。

二是升级系统增便利。税务部门已经完成了金税三期征管系统升级，并同步升级了电子税务局等多个系统，为集中退还大型企业留抵税额、减半征收车辆购置税等政策实施提供有力支撑，其他各项政策实施的系统升级准备也在有条不紊进行中。税务部门将持续优化功能、完善流程，进一步提升纳税人、缴费人办税缴费体验。

三是精准辅导广覆盖。税务总局指导各级税务机关借助12366纳税缴费服务热线、微课堂、云直播等多种形式，精准开展政策辅导。同时，税务部门将继续依托各大主流媒体和网络平台，持续加大宣传力度，主动发布权威信息，深入开展政策解读，确保广大纳税人缴费人知政策、会操作、快享受。

四是广聚众智促改进。税务部门通过12366“退税减税意见专线”、局长信箱、“互联网+督查”平台等渠道，以及“一把手”走流程、税费服务体验师现场体验等方式，做好各方意见建议的收集、分析、处理和反馈工作，确保纳税人缴费人意见建议得到及时有效回应。

五是内外并重防风险。一方面，对外坚持“狠打”，充分发挥六部门联合打击机制作用，严打骗取留抵退税行为，打早打小、打准打狠、曝光震慑，坚决不让退税“红包”落进不法分子“腰包”；另一方面，对内坚持“严查”，严肃查处税务人员在落实留抵退税等政策中的不作为、慢作为、乱作为等失职失责行为，特别是内外勾结、通同作弊等违法违纪行为。同时，依法依规抓好组织税费收入工作，牢牢守住不收“过头税费”的底线，确保税费优惠政策落准落好，助力稳住经济大盘。

(责编：赵竹青、高雷)