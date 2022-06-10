人民网北京6月10日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为深入打好污染防治攻坚战的重大战略部署，国家发展改革委价格司组织日前召开全国生活垃圾收费视频工作会议，提到要持续深化生活垃圾分类计价和计量收费。

据了解，会议通报了各地前期在推进生活垃圾收费工作中的典型经验做法，北京市、湖南省、浙江省和台州市等地围绕全面推进生活垃圾收费改革、生活垃圾差别化收费、非居民厨余垃圾计量收费、农村生活垃圾收费等作了经验交流。

会议对下一步重点工作进行了部署。一是分类分步推进生活垃圾收费工作，持续深化分类计价和计量收费，因地制宜制定政策措施。二是进一步理顺生活垃圾收费与财政投入关系，明确各自补偿范围，合理制定收费标准。三是加大居民和农村生活垃圾收费工作推进力度，补齐政策短板。

会议要求各地强化责任担当，在前期工作基础上，深入推进生活垃圾收费工作。要抓紧制定工作方案，加快构建符合本地区实际的生活垃圾收费政策。要积极开展试点，有序推进，及时总结创新实践和成功做法。要加强宣传引导，做好政策解读，在全社会树立污染者付费和环境保护意识。

(责编：申佳平、高雷)