人民网北京6月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了2022年5月金融统计数据报告。数据显示，5月末广义货币（M2）余额252.7万亿元，同比增长11.1%；5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。

广义货币增长11.1%，狭义货币增长4.6%

5月末，广义货币（M2）余额252.7万亿元，同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额64.51万亿元，同比增长4.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和1.5个百分点；流通中货币（M0）余额9.55万亿元，同比增长13.5%。当月净回笼现金80亿元。

5月份人民币贷款增加1.89万亿元，外币贷款减少116亿美元

5月末，本外币贷款余额209.61万亿元，同比增长10.7%。人民币贷款余额203.54万亿元，同比增长11%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低1.2个百分点。今年前5个月，人民币贷款累计增加10.87万亿元，同比多增2326亿元。

5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。分部门看，住户贷款增加2888亿元，同比少增3344亿元，其中，短期贷款增加1840亿元，中长期贷款增加1047亿元；企（事）业单位贷款增加1.53万亿元，同比多增7291亿元，其中，短期贷款增加2642亿元，中长期贷款增加5551亿元，票据融资增加7129亿元；非银行业金融机构贷款增加461亿元，同比少增163亿元。

5月末，外币贷款余额9099亿美元，同比下降2.9%。5月份外币贷款减少116亿美元，同比多减255亿美元。

5月份人民币存款增加3.04万亿元，外币存款减少130亿美元

5月末，本外币存款余额252.78万亿元，同比增长10.3%。人民币存款余额246.22万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.1个和1.6个百分点。今年前5个月，人民币存款累计增加13.99万亿元，同比多增3.8万亿元。

5月份人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元。其中，住户存款增加7393亿元，非金融企业存款增加1.1万亿元，财政性存款增加5592亿元，非银行业金融机构存款增加2568亿元。

5月末，外币存款余额9845亿美元，同比下降2.9%。5月份外币存款减少130亿美元，同比多减224亿美元。

(责编：罗知之、高雷)