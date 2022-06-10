人民网北京6月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了2022年5月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，5月末社会融资规模存量为329.19万亿元，同比增长10.5%；5月社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。

社会融资规模存量统计数据报告显示，对实体经济发放的人民币贷款余额为202.03万亿元，同比增长10.9%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.34万亿元，同比增长5.6%；委托贷款余额为10.92万亿元，同比下降0.5%；信托贷款余额为4.05万亿元，同比下降29.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.72万亿元，同比下降22.7%；企业债券余额为31.29万亿元，同比增长10.7%；政府债券余额为56.1万亿元，同比增长17.5%；非金融企业境内股票余额为9.91万亿元，同比增长14.5%。

从结构看，5月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.4%，同比高0.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比持平；委托贷款余额占比3.3%，同比低0.4个百分点；信托贷款余额占比1.2%，同比低0.7个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比9.5%，同比持平；政府债券余额占比17%，同比高1个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量统计数据报告显示，对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增3936亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少240亿元，同比多减247亿元；委托贷款减少132亿元，同比少减276亿元；信托贷款减少619亿元，同比少减676亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1068亿元，同比多减142亿元；企业债券融资净减少108亿元，同比少减969亿元；政府债券净融资1.06万亿元，同比多3881亿元；非金融企业境内股票融资292亿元，同比少425亿元。

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