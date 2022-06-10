人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰、王连香）6月10日，交通运输部副部长徐成光在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，回望这十年，在党中央、国务院的坚强领导下，我国交通运输事业取得了历史性成就、发生了历史性变革，迎来了由交通大国向交通强国的历史性跨越，有力服务保障了第一个百年奋斗目标的实现。

徐成光表示，十年来，我国综合立体交通网加速成型，有力保障了国内国际经济循环畅通。我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网络总里程突破600万公里，中国高铁、中国路、中国桥、中国港、中国快递成为亮丽的“中国名片”。规模巨大、内畅外联的综合交通运输体系有力服务支撑了我国作为世界第二大经济体和世界第一大货物贸易国的运转。交通运输缩短了人们的时空距离，深刻改变了城乡面貌，加速了物流和经济流，不仅有力支撑保障了国内经济循环畅通，也为世界经济发展作出了重要贡献。

徐成光表示，十年来，我国综合运输服务能力大幅提高，人民群众获得感明显增强。铁路、公路、水运、民航客货周转量，港口货物吞吐量，邮政快递业务量等指标连续多年居世界前列，我国已成为世界上运输最繁忙的国家之一。从2021年数据来看，全国平均每天有超过6.9万艘次船舶进出港，飞机起降2.68万架次，快件处理量近3亿件，高峰时，平均每天铁路开行旅客列车超过1万列、高速公路车流量超过6000万辆次，“人享其行、物畅其流”初步实现，交通运输成为人民群众获得感最强的领域之一。

徐成光表示，十年来，交通运输基础性、先导性、战略性作用充分发挥，为国家战略实施提供了坚强保障。我国完成了“具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车”兜底性目标任务，实现了“小康路上不让任何一地因交通而掉队”的庄严承诺，有效服务打赢脱贫攻坚战和乡村振兴战略实施。京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域交通连片成网，促进区域协调发展水平不断提升。交通固定资产投资持续高位运行，去年创3.6万亿元的历史新高，在服务稳定经济大盘，做好“六稳”“六保”中发挥了重要作用。我国坚持“与世界相交、与时代相通”，加快推进交通互联互通，更好服务“一带一路”高质量发展。新冠肺炎疫情期间，在统筹做好疫情防控基础上，全力确保物流保通保畅，中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭，保障了产业链供应链稳定畅通。

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