人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰、王连香）“党的十八大以来，我国铁路行业发展取得了历史性成就。”6月10日，国家铁路局副局长安路生在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，十年来，路网规模质量大幅提升。铁路固定资产投资累计超过了7万亿元，增产里程5.2万公里。到2021年底，全国铁路营业里程达到了15万公里，其中高铁4万公里。铁路已经覆盖了全国81%的县，高铁通达93%的50万人口以上城市。基本形成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

安路生表示，十年来，运输服务品质全面跃升。中国铁路客运周转量、货物发送量、货运周转量以及运输密度均居世界首位，铁路安全持续稳定，绿色低碳优势充分发挥。客运服务提质升级，复兴号动车组开行已经覆盖了全国31个省（区、市）；运输产品日益丰富，推出了网络购票、电子客票、在线选座等服务新举措，人民群众出行更加便捷舒适，以往“一票难求”的现象得到了根本性的改变。货运能力不断提升，2021年货运量完成47.74亿吨，较2012年增长了22.3%，以往长期存在的铁路运输瓶颈制约得到了有效解决，“公转铁”成效显著，粮食、化肥、电煤等重点物资运输得到了有力保障。

安路生表示，十年来，装备技术水平不断攀升。铁路装备实现升级换代，复兴号系列产品涵盖不同速度等级、适应各种运营环境，智能型动车组在世界上首次实现时速350公里自动驾驶。中国铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术在世界处于领先地位，形成了具有独立自主知识产权的高铁建设和装备制造技术体系。

安路生表示，十年来，铁路改革迈出新步伐。铁路管理体制实现政企分开，行业监管体系不断完善，政府职能转变和简政放权成效明显。铁路投融资体制改革不断深化，地方政府、社会资本投资铁路的比例不断攀升。国铁企业完成了公司制改造，京沪高铁公司等一批企业成功上市，法治化市场化改革迈出重要步伐。

安路生表示，十年来，国际合作开创新局面。服务“一带一路”建设，中老铁路、亚吉铁路、蒙内铁路都相继开通运营，雅万高铁标志性项目有序推进。铁路技术装备出口全球100多个国家和地区，实现了全产业链“走出去”。发布了150余项中国铁路技术标准外文版。中欧班列通达欧洲23个国家的185个城市，成为“一带一路”建设的重要成果和突出亮点。

最后，安路生表示，下一步，国家铁路局将始终坚持服务国家重大战略，坚持以人民为中心，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动铁路高质量发展，当好中国现代化的开路先锋。

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