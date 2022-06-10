人民网北京6月10日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例。据了解，罚款金额最高达648.9万元人民币，所有处罚信息均被纳入中国人民银行征信系统。

案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案

2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案

2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案

2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案

2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案

2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：天津籍郎某非法买卖外汇案

2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案

2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：天津籍王某非法买卖外汇案

2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案

2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案

2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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