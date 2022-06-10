外汇局通报10起外汇违规案例 罚款金额最高648.9万元
人民网北京6月10日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例。据了解，罚款金额最高达648.9万元人民币，所有处罚信息均被纳入中国人民银行征信系统。
案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案
2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案
2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案
2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案
2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案
2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：天津籍郎某非法买卖外汇案
2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案
2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：天津籍王某非法买卖外汇案
2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案
2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案
2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 外汇局通报10起外汇违规案例 罚款金额最高648.9万元
- 人民网北京6月10日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例。据了解，罚款金额最高达648.9万元人民币，所有处罚信息均被纳入中国人民银行征信系统。…
- 多地清理整治人力资源市场秩序 招聘行业加速安全治理
- 人民网北京6月10日电 （焦磊）近日，伴随着招聘市场热度持续回升，青海、重庆等多地人力资源和社会保障单位积极开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，以虚假招聘、“黑职介”、各类劳务派遣和“劳务中介”乱象等为整治重点，规范人力资源服务机构经营行为。 以青海省为例，青海省人力资源和社会保障厅、省市场监管局联合印发通知，将重点从打击“黑职介”、虚假招聘、就业歧视、侵害劳动者人身财产权益行为四个方面进行集中整治，进一步清理非法人力资源服务活动，规范人力资源服务机构经营行为，查处用人单位招聘违法违规行为，严惩与职介相关违法犯罪活动，为农民工等重点群体就业保驾护航。…
相关新闻
- 评论
- 关注