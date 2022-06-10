中交集团党委书记、董事长王彤宙在启动仪式现场。人民网 于凯摄

人民网北京6月10日电 （黄盛）“作为首家参与人民网‘大学生就业护航计划’的中央企业，我们将用实际行动履行使命和责任。”今日，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）党委书记、董事长王彤宙在人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场启动仪式上表示，实施“护航计划”是胸怀国之大者扛起政治责任，是汇聚各方资源兜住民生底线，是深化交流合作实现共赢发展。

“此次，中交集团将面向2022届毕业生提供近800个工作岗位和140余个‘交建之星’职场体验官实习生岗位，涵盖十余个专业方向，涉及设计建造、咨询规划、投资融资、管理运营业务领域。”王彤宙介绍说，近年来中交集团不断深化校企合作，建立优秀院校名录和专业清单，集团统筹组织各类专场招聘活动70余场，积极开展稳就业保就业工作。

中交集团作为具有125年发展历史的企业，开创了我国航道疏浚的先河，完成了川藏公路、青藏公路建设的壮举；有“天鲲号”等一大批“大国重器”，建设了上海洋山深水港、港珠澳大桥等一系列“世纪工程”和蒙内铁路、科伦坡港口城等“一带一路”标志性工程，使“中国港、中国路、中国桥、中国岛”享誉全球。

王彤宙说：“中交集团以最大诚意、最优服务、最高质量为毕业生提供就业帮助，诚邀广大毕业生关注中交、走进中交。我们衷心希望以‘护航计划’为契机，持续深化与社会各界的交流合作，助力高校教学育人，推动企业持续发展，服务国家经济建设，让广大毕业生用奋斗成就梦想。”

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