饶佳琪（左一）正在接受“简历门诊”老师指导。

原韬雄摄

杨浩（左）在零工驿站登记求职意向。

范昊天摄

杨明森（右）正在向工友讲解生产注意事项。

王正鹏摄

习近平总书记强调，要提高人民生活品质，落实就业优先战略和积极就业政策，做好高校毕业生、退役军人、农民工和城镇困难人员等重点群体就业工作。

今年我国高校毕业生数量首次突破千万，还有不少农民工需要外出务工。当前稳就业面临哪些困难？各地各部门都有哪些帮扶实招？本期“体验”栏目聚焦3位就业者，一起聆听他们的就业故事。

——编者

西北政法大学应届毕业生饶佳琪——

全力准备，就业有信心

本报记者 原韬雄

5月10日，西北政法大学民商法学院大四学生饶佳琪早早坐在宿舍桌前，扎好头发、化个淡妆，再检查一遍简历，今天，她要参加学校组织的线下双选会。

作为应届毕业生，饶佳琪参加了学校组织的线上就业培训，积累了一些经验。为了更好帮助应届毕业生就业，学校还特意组织了线下双选会，场地就在宿舍楼下。

双选会9点半开始，饶佳琪提前20分钟就到了。她说：“我做了两种简历，一种投律师事务所，一种投公司法务。我学的是法律专业，所以还是想做跟自己专业相关的工作。”她开始打腹稿，待会儿要问问薪资、工作地点、用人单位福利等情况，同时对照简历，想想如何应对面试官可能问到的问题。

上午9点半，不少用人单位的窗口前已经排起了长队，本来信心满满的她此刻却有点不敢上前。“因为疫情原因，这是学校第一次组织线下双选会，我没有线下面试的经验，有点紧张。”饶佳琪坦言。

纠结了几分钟，她鼓起勇气向第一家公司递交了简历。“您好！我叫饶佳琪，这是我的成绩单，这是我在学校期间的获奖情况和参加过的社会实践活动……”一坐下，她立刻就进入了状态。

“你很优秀！之后如果进入下一轮面试，我们会立刻打电话通知你。”公司招聘人员说。听到鼓励，饶佳琪增添了不少信心。“1号、2号、8号、14号，这4家是我比较心仪的公司。这家公司今年招50人，薪资条件也好，先排这个！”她打开手机查询自己做好的笔记，快步走向下一个窗口，“除了举办线下双选会，学校每隔两三天都会推送各种用人单位的招聘信息，这都是学校筛选过的企业，很靠谱。”

投简历的队伍中，饶佳琪看到同学郑国斌，俩人聊了起来。郑国斌传授起了经验，“你还可以用一下‘秦云就业’小程序，是陕西省人社部门开发的，里面也有不少职位呢！”

“谢谢你！那我得赶紧关注一下。”饶佳琪边说边在手机上操作起来，“我以前通过‘秦云就业’领过毕业生交通补助，不知道还可以了解求职信息，以后我多瞅瞅。”

中午12点，饶佳琪揉揉酸痛的腿，拿出一颗糖塞进嘴里，虽然肚子咕咕叫，但她还不想走，“这次双选会发现自己简历问题挺多的，那边设立了‘简历门诊’，请老师给我诊断诊断！”

“照片不要放在中间，最好放在一侧。” “你这段在乡镇的实习经历，要写得更具体些，比如通过什么样的努力，达到了什么样的效果，要用简洁的介绍让面试官了解你的能力。”老师细心地为她梳理了各种问题，饶佳琪边听边用笔在简历上做标注。“听完真是豁然开朗！”饶佳琪连连称谢。

晚上查寝时，辅导员刘超来到饶佳琪的宿舍，问起当天双选会的情况。“我已经投了20多家单位，现在还没有接到录用通知呢。”饶佳琪有些着急。

“找工作就是这样，这也是你们步入社会的第一次‘考试’！今年因为疫情原因，很多用人单位无法来到学校现场招聘，学校还将组织多场线上双选会，也会推出‘就业大巴车’带你们到别的学校参加招聘会。另外，你也可以关注教育部的国家24365大学生就业服务平台，那上面也有不少招聘信息。”辅导员耐心地为她讲解政策。

听了辅导员的话，饶佳琪脸上露出笑容，“嗯，听了您的话我更有信心了，有这么多求职机会，我自己还得努把力！”

湖北省襄阳市灵活就业人员杨浩——

零工驿站，就业更便捷

本报记者 范昊天

立夏过后，天气一天天热起来。湖北省襄阳市襄州区峪山镇长山村，刚刚忙完春播春管的农民进入了短暂的农闲时节。一大早，村民杨浩就搭上同村人的便车前往襄州城区。

“听说城里新开了几家零工驿站，专门给灵活就业人员提供找零工的机会。”杨浩告诉记者，距离夏收农忙时节还有一段时间，他想找点事做，顺便也学点技能。

经过一个多小时的车程，杨浩来到了位于襄州区云湾社区的光彩建材大市场。市场旁一间朱红色的小房子，便是今年1月投入运营的云湾社区零工驿站。

“普工，招聘15人，160元/天；家政保姆，3500元/月；电工，7000元/月，要求有电工证”……走进驿站，只见墙上张贴着各类用工招聘启事。蓝色电子屏上，企业用工信息和求职者信息不断滚动更新，七八个求职者正在浏览信息。

驿站外有一片公共绿地，同样设置了岗位信息发布栏，还设置了培训提升、劳务维权等信息展板，详细介绍零工驿站开设的水电工、叉车工、电焊工等30余类零工培训项目，以及指导零工在发生劳务纠纷后如何维权。

“我想找一份苗圃、园艺方面的短期零工，咋没看到这方面的信息啊？”杨浩向驿站的工作人员田艳霞求助。

“这样，你先登记下个人信息，一旦有合适的岗位，我们第一时间通知你。”田艳霞说着拿出登记表，同时还把杨浩拉进了一个专门的微信群，群内会不定期发布招聘信息。

杨浩了解到，襄阳市最近刚上线了“襄阳零工之家”微信小程序。用工单位注册登录后，可以一键发布用工需求；灵活就业人员也能足不出户，在线上报名零工招聘。这些信息在全市20多个零工驿站间共享，方便用人单位和求职者双向选择。

信息登记完毕后，杨浩离开驿站，准备在周边临时租一间房子，方便就近找工作。没想到下午三四点钟，杨浩就接到了田艳霞的电话：“襄州有一家园林绿化公司的苗圃基地正在招聘4个零工，每天工资150元，零工驿站已经把你的求职信息提供给了对方。”

杨浩喜出望外，“没想到活儿找得这么顺利。”根据田艳霞提供的联系方式，杨浩与苗圃基地负责人杨红兵取得了联系。“现在这个季节雨水多、气温偏高，盆景、苗木长得快，我们急招4个苗圃工人，负责苗圃基地里的花卉剪枝、除草打药、养护栽培等工作，工作时间比较灵活。”电话中双方初步达成了用工意向，杨浩决定马上前去苗圃基地实地看看。

苗圃基地位于襄州区春园路，经过岗前培训，当天下午，杨浩就换上工装投入了盆景剪枝工作中。

“既多了一份收入，又能通过打工学一门技术。这几年襄阳城市建设发展很快，园林绿化、花卉苗木市场应该挺有前景。我家有100多亩农田，之后也想试试发展苗木产业。”杨浩擦了一把额头上的汗珠，笑着说道。

“襄阳零工市场建设是2022年襄阳市十大民生实事之一。”襄阳市劳动就业管理局党委书记、局长琚勇胜介绍，今年以来，襄阳先后建成市级零工总站1个、县级零工分站11个、乡镇（街道）零工驿站24个，累计提供零工岗位1.6万个，有效解决“零散、灵活、临时”人员就业难题。

云南省昭通市巧家县中寨乡下寨村农民杨明森——

一人就业，全家有奔头

本报记者 杨文明

厂房里机械轰鸣。听说记者要来公司采访，杨明森早早就在云南鹏博木业有限公司门口等待。坐在跟厂房一墙之隔的办公室，杨明森言谈举止一点也不像从大山里走出来的农家娃。

杨明森26岁，却已经有了8年的工作经验。“进过厂、搬过砖，哪里有活干，就去哪工作。能够在昆明安定下来，多亏了咱巧家县在昆明的人力资源工作服务联络站。”

杨明森老家在云南省昭通市巧家县中寨乡下寨村，大山深处的家乡土地贫瘠，只能种些玉米、洋芋。“父母身体不好，我还有个弟弟在上学，只能靠我出门打工赚钱了。”

最初外出务工，杨明森辗转了不少地方，常常是听说哪里的工厂收入高，就去哪里干活，在哪儿也干不长久。“兜兜转转四五年，也没存下太多钱，就想在昆明找个工作，离家近，方便照顾父母。”

恰巧老乡推荐了巧家县在昆人力资源工作服务联络站，抱着试试看的态度，杨明森加了工作人员微信。“没想到工作人员很快就推荐了现在的公司，总经理李万鹏也是巧家老乡，面试后就同意让我来公司门市部做销售。”他说。

杨明森说着，打开了手机里的微信群介绍：“群里经常会发布各种务工信息，还有最新的就业政策。这个群就像一个特殊的‘家’，看到群里不少老乡在这个平台找到了工作，特别暖心。”

巧家县在昆人力资源工作服务联络站站长彭玉萍介绍，做好农村劳动力转移就业工作对于增加群众家庭经济收入、巩固拓展脱贫攻坚成果意义重大。“及时将岗位、政策推送给在昆务工人员，帮助解决就业难题就是我们的工作。”彭玉萍说，今年以来，巧家县人力站走访14家企业，联系9家劳务公司，收集了在昆企业14家8985个岗位，省外20家企业23136个岗位，帮助一批就业困难群众找到工作。

现在，杨明森仍然时不时刷一下工作站的微信群。吸引他的不再是岗位信息，而是站里组织的免费技能培训。

“近年，我们结合市场需求，开办烹饪、电工、焊工、评茶师、育婴师、糕点制作、电子商务等技能培训班16期722人次。”彭玉萍说，工作站通过收集信息、做好“联络员”，提高技能、做好“培训员”，依法维权、做好“服务员”，不断提升脱贫户稳岗能力。

看到老乡们都在学习技能，渴望提升自己的杨明森也找到老板李万鹏，希望能从销售转到设计岗位。李万鹏答应得爽快，厂里出钱给杨明森报名学习电脑制图等设计程序。

那段时间，白天完成厂里工作，晚上杨明森就扎进了培训班。“一开始吃力，努力听了一个多星期，突然就懂了！”杨明森说这话时，眼睛笑成了一条缝。

采访期间，时不时有流水线上的师傅喊杨明森去车间指导。如今的杨明森已经成为厂里两位设计师之一，每个月工资涨到了6000元。

现在的杨明森，一个人的收入扛起了全家七口人的生活。“希望能在现有的岗位上不断提升自己，以后要是有机会，我也想创业，这样也能帮助老乡们就业！”杨明森说。

版式设计：蔡华伟 《 人民日报 》（ 2022年06月10日 19 版）

(责编：曹淼、李源)