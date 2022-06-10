李心萍

应届毕业生饶佳琪，各方帮扶下努力强本领，求职更有信心；

灵活就业者杨浩，农闲时节打零工，多一份收入多一门手艺，生活更多彩；

脱贫务工人杨明森，一人稳定就业，全家生活更有奔头，小伙子干劲更足。

饶佳琪、杨浩、杨明森的故事生动诠释了就业是民生之本。今年3月以来，受国内疫情点多、面广、频发和国际形势更趋复杂严峻等影响，市场主体困难明显增多，部分重点群体求职难度加大，稳就业面临新挑战。

面对复杂严峻的就业形势，我们既要坚定信心，认识到稳就业仍具备不少有利条件和积极因素，又要高度重视，积极做好各项应对工作。

应当看到，当前稳就业仍然具备坚实基础。党中央、国务院高度重视就业工作，坚持把稳就业摆在“六稳”“六保”的首位，多个部门纷纷出台举措，千方百计稳定现有就业，积极增加新的就业。

还要看到，尽管当前我国经济运行面临的困难挑战明显增多，但我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变。随着疫情得到有效控制和宏观政策调节力度的加大，经济运行有望加快改善，从而夯实稳就业的基础。

基础虽然坚实，但工作仍要主动。特别是高校毕业生、农民工等就业重点群体，涉及人数多，是稳就业工作的重中之重。今年，高校毕业生人数达1076万人，还有3亿农民工需要在城市就业，要求我们全力做好就业服务和兜底保障。

一方面，要做好稳岗工作，帮助已就业重点群体稳在岗位、稳在当地。中小微企业是吸纳就业的“主力军”，但受疫情影响，不少中小微企业生产经营面临困难。为此，要将中央出台的各项助企纾困措施落实落细，加快政策兑现，把失业保险稳岗返还、一次性留工培训补助等及时送到企业手里，帮助企业纾困发展，稳定现有就业岗位，保障重点群体的基本生活。

另一方面，要努力拓展就业岗位，为新增劳动力拓展就业渠道。对高校毕业生群体，各地应千方百计挖掘开发一些针对性就业岗位，引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，支持自主创业、灵活就业。同时，着力提供不断线服务，强化困难帮扶。对农民工、脱贫劳动力等群体，应重点加强劳务协作和信息对接，拓宽外出务工和就地就近就业渠道。

对于就业困难人员，还要重帮扶、兜底线。通过畅通线上线下失业登记渠道，免费提供职业指导、岗位信息、 “一对一”个性化援助、公益性岗位等方式，做好托底安置。同时及时兑现失业保险待遇，切实保障失业人员基本生活。

用实招硬招稳住重点群体就业，当前推出的一揽子稳就业“组合拳”，具有很强的针对性。坚持把这些政策落细落实，我们就有信心有能力平稳驶过激流险滩，以更大力度保就业保民生。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 19 版）

(责编：曹淼、李源)