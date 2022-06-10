原标题：天津：出台“稳就业14条”助力稳住经济大盘

近日，天津市人社局印发《进一步做好稳就业工作的若干措施》，围绕5个方面提出14条稳就业措施，着力保市场主体保就业保民生，助力稳住经济大盘。

全力支持市场主体稳定和扩大就业岗位。一是加力实施社会保险阶段性降费、缓缴和返还政策，失业保险降费率政策延续1年，阶段性缓缴企业社会保险费政策扩大实施范围、延长缓缴期限，大型企业失业保险费返还比例提高至50%、中小微企业提高至90%。二是继续实施社保补贴、岗位补贴、一次性吸纳就业补贴等政策，加快实施国家和天津市新出台的一次性扩岗补助政策，标准按照1500元的上限执行。三是落实创业培训、创业房租补贴、创业担保贷款、创业孵化补贴等创业扶持政策和灵活就业社保补贴政策，培育新的就业增长点。

切实做好重点群体就业。一是促进高校毕业生就业，认真落实《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》要求，制定天津市落实举措。对未就业毕业生开展实名制帮扶，确保应届毕业生就业率不低于去年。二是加强与中西部和周边地区劳务协作，持续开展根治农民工欠薪行动，促进外省市劳动力来津就业和天津市农村劳动力转移就业。三是对就业困难群体实施有效帮扶，对失业人员按时足额发放失业保险待遇，保障其基本生活。

不断优化服务促进就业。一是全年组织开展企业职工在职培训、失业人员再就业培训等补贴性培训14万人次，以技能提升促进高质量就业。二是完善重点企业用工服务机制，建立产业链重点企业名录，设立人社用工服务专员，及时保障企业用工。三是加强对求职人员政策咨询、职业介绍、职业指导等全程服务，帮助其实现就业。

坚决防范规模性失业风险。一是加强人社行政执法，指导用人单位规范用工，员工依法维权，及时做好矛盾争议调解仲裁，促进劳动关系和谐稳定。二是健全就业风险预警机制，加强重点企业用工监测，强化数据分析，科学预判就业形势和失业风险。三是强化风险应急处置能力，严格落实企业经济性裁员报告制度，开发储备一批公益性岗位，完善风险应对预案，对可能发生规模性裁员的企业，早发现、早介入、早处置，坚决守住不发生规模性失业风险的底线。

压实压紧稳就业工作责任。一是广泛宣传解读各项助企纾困和稳就业政策，积极推行各类补贴政策“直补快办”，努力实现早兑现、快兑现、主动兑现、精准兑现。二是加强对各区稳就业工作考核，对重点指标、重要工作定期调度、定期通报，确保各项工作任务有效落实。

(责编：曹淼、李源)