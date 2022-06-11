刘垠

6月10日，国家科技计划成果路演行动启动会暨首场路演活动在京举行。科技部党组成员、副部长邵新宇出席启动会并讲话，宣布正式启动国家科技计划成果路演行动。

邵新宇指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新工作，把促进科技成果转化摆在十分重要的位置进行谋划部署。科技部等部门多措并举推动科技成果转化工作，取得积极成效。政策制度日益完善，国家技术转移服务体系效能全面提升，技术市场规模跃上新台阶，对经济增长贡献再创新高。

邵新宇表示，要以推动科技成果转化政策扎实落地为主线，谋划实施好促进科技成果转化重点任务。切实推动国家科技计划项目成果转化，持续深化促进科技成果转化体制机制改革，深入开展东西合作、南北互动科技成果转移转化，高效推进高标准技术要素市场建设。

邵新宇强调，促进国家科技计划成果转化是一项长期工作，要打造国家科技计划成果路演行动品牌，促进技术要素与人才、资本等各项要素融合，保证每场活动的质量，务求实效。要大力促进科技与金融深度融合，丰富科技金融政策工具，加大金融机构对科技成果转化的支持力度。要完善科技成果信息汇交与发布机制，通过路演活动搭建平台，进一步破除科技创新中的“孤岛现象”。要持续提升国家技术转移体系服务效能，让专业的人做专业的事。地方科技部门要发挥高新区、自创区、科技成果转移转化示范区等区域创新高地作用，吸引、支持更多科技成果落地生根，促进区域发展。

科技部成果与区域司司长周云帆表示，科技部组织启动国家科技计划成果路演行动的主要目的是以路演行动为抓手，建立国家和各级科技计划成果的汇交机制，搭建优秀科技计划成果与金融资本、产业需求、地方经济社会发展需求对接的高水平平台，提升国家技术转移服务体系效能，促进高水平技术要素市场的形成。

周云帆介绍说，科技部将建立每月“1+1”（1个领域+1个区域）两场常态化路演机制，按照产业领域每月组织一场成果路演，由专业机构轮流承办；围绕地方发展需求，每月组织一场成果路演，会同地方科技管理部门或高新区、农高区管委会轮流承办。科技部将强化科技与金融的对接，组织投资机构、银行、技术交易场所、技术转移机构积极参与，动员全社会各方主体齐心协力实施好国家科技计划成果路演行动。

启动会后，新一代信息技术、新材料、高端装备3个领域的30余个项目成果进行了路演。据悉，下一场路演活动将于6月24日由陕西省科技厅组织举办，拟选取电子信息、新材料和光电子三个领域的科技成果线上线下同步进行路演，项目清单将提前一周发布。

(责编：王震、陈键)