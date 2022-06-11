新华社北京6月10日电 中国科协创新战略研究院组织编写的《大国脊梁:国家最高科学技术奖获得者的奋斗人生》一书近日由新华出版社出版，并面向全国发行。

该书收录了2000年至2020年共35位国家最高科学技术奖获得者胸怀祖国、服务人民、艰苦奋斗、科学报国的感人故事，并精心选配了新华社公开播发的百余幅获奖科学家的珍贵照片。书中开设了“科学家名言”“大科学家小故事”等栏目，吸引青少年读者阅读，培养他们热爱科学、崇尚创新的精神。该书内容权威，图文并茂，已入选2022年度国家出版基金资助项目。

(责编：王震、陈键)