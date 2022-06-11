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一日看遍春夏秋冬 新疆独库公路全线恢复通车

2022年06月11日10:20 | 来源：人民网
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新疆独库公路。受访方供图

人民网北京6月11日电 （记者乔雪峰）记者从新疆维吾尔自治区交通运输厅获悉，6月10日，新疆独库公路恢复2022年通车。

新疆独库公路。受访方供图

据了解，新疆独库公路是一条纵跨天山、打通南北疆的交通要道，是新疆公路主骨架路网中217国道的组成部分，起于独山子南环路与217国道交叉口处，止于217国道库车段与原314国道交叉处，全长约561公里。

新疆独库公路。受访方供图

独库公路沿途集天山胜景、河湖美景、乡村逸景、峡谷奇景、雅丹怪景五景为一体，天空蓝、戈壁黄、草原绿、河湖青、雅丹红五色于一处，被誉为“中国最美公路”之一。

新疆独库公路。受访方供图

新疆维吾尔自治区交通运输厅相关负责人表示，独库公路于1974年8月开工建设，1983年8月竣工完成，前后施工周期达10年。它的贯通，使得南北疆路程由原来的1000多公里缩短了近一半，堪称是中国公路建设史上的一座丰碑。

新疆独库公路。受访方供图

该负责人表示，近年来，新疆维吾尔自治区交通运输厅从市场需求和广大游客需求出发，完善公路基础设施，将独库公路打造为“交通+旅游”融合发展的重点示范性项目，为广大游客带来了“美在公路、美在服务”的全新体验。

新疆独库公路。受访方供图

据该负责人介绍，受冬季恶劣天气影响，道路结冰导致无法通行，每年只有6月到10月短短五个月通车时间。“因为其独特的自然景观和深厚的人文底蕴，吸引了大量自驾游爱好者、徒步爱好者。”

根据新疆维吾尔自治区文化和旅游厅发布的《关于高效统筹疫情防控和旅游业发展的通知》，6月2日起，新疆将通过多项措施，有序恢复跨省游。非中高风险地区即日起正式恢复跨省团队游，中高风险地区恢复为低风险地区后可恢复跨省团队游。

(责编：王震、高雷)

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