人民网记者 乔雪峰

近年来，绿色出行逐渐成为推进“双碳”目标落地的关键领域。今年4月，交通运输部印发《国家公交都市建设示范工程管理办法》，明确公交都市建设要落实国家碳达峰碳中和工作部署要求，促进城市公共交通绿色低碳发展。

“乘公交能获碳积分，下车就能换福利。”近日，河南省郑州市上线“碳易行”小程序，联合本地超200家生活商户和公益组织，将绿色出行引入碳普惠体系，助力城市创建绿色生活。

据介绍，6月10日起，河南省郑州市民可以通过在市区公交车上的二维码或支付宝上直接搜索“郑州碳易行”进入小程序，通过使用支付宝扫码乘公交，相应的乘车数据也将同步到个人碳账户。

“丰富有趣的服务内容，会让大家乐于乘坐公交，推动更多市民选择低碳出行。”郑州公交集团宣传部部长张蕾告诉记者，开发上线小程序，既是提升全民低碳意识的重要手段，也为建立城市碳普惠体系探索了经验。

“用户每次扫码乘公交、地铁、共享单车或者步行后都会产生碳积分气泡，用户点击气泡，就可获得碳积分。”支付宝河南出行行业负责人王恒告诉记者，碳积分可在小程序兑换免费乘车券、本地餐饮消费券，也可以参与本地公益活动，甚至可以领取公益证书。

据介绍，用户单次公交出行可获得10碳积分，每日根据步行步数也可获得10-50不等的碳积分。用户还可以通过参与低碳答题、邀请其它用户等方式获得碳积分。在小程序的“碳益家”版块，最低50碳积分即可兑换5元商家代金券，100至200碳积分可以兑换0.5元至10元不等的公交乘车优惠券。

“店门口经常有很多骑行和步行的市民经过，很多是我们蛋糕店的常客。”郑州市蓝塔健康路店店长贾小芳说，绿色出行有利于环境保护，还能增加临街商铺的客流量。

“提起双碳战略，很多人都觉得离自己很遥远，乘客使用‘碳易行’小程序乘坐公交，就是参与到了碳普惠体系的探索当中，就是在为实现双碳目标作出努力和贡献。”张蕾说。

(责编：王震、高雷)