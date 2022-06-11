孙博洋

“协会、产区政府、名酒企业三方联动主导，共同推进美酒特色产区建设，在产业发展上有着典型的示范意义。”6月8日，在“中国白酒之乡·射洪”授牌仪式暨四川沱牌绿色生态食品产业园成立大会上，中国酒业协会理事长宋书玉在发言中如此表示。

“中国白酒之乡·射洪”授牌仪式。来源：受访方提供

6月8日，“中国白酒之乡·射洪”授牌仪式暨四川沱牌绿色生态食品产业园成立大会在沱牌舍得文化旅游区举行。同期，中国酒业协会、四川中国白酒金三角酒业协会打造“世界级中国酒文化IP”共建“世界酒文化中心”战略合作框架协议签约仪式在沱牌舍得文化旅游区举办。

据了解，射洪是遂宁的重要组成部分。射洪地理优越、生态优良，地处世界黄金酿酒带—北纬30度，也是“中国白酒金三角”的核心腹地，更是省、市各级政府着重建设的全国优势白酒产区之一。此次由中国轻工业联合会与中国酒业协会共同授予的“中国白酒之乡·射洪”称号，标志着四川继“酒都”“酒城”之后又新增了“酒乡”这一白酒名片。

会上，遂宁市委书记李江表示，遂宁在“破”与“立”中锚定方向，坚持以精致农林为依托、以沱牌舍得为核心、以乡村振兴为支撑，高标准规划建设四川沱牌绿色生态食品产业园，着力打造千亿级特色优势产业集群。希望中国酒业协会、四川中国白酒金三角酒业协会和有关部门一如既往地关心支持园区发展，助力打造更加闪亮的射洪“白酒之乡”品牌，绽放更加精彩的千亿园区蓝图。

宋书玉则对产区发展给出了六个建议：一是产区立命，相融共生；二是科创引领，品质升级；三是绿色低碳，生态酿造；四是消费升级，彰显个性；五是以人为本，行稳致远；六是弘扬文化，提升价值。

四川中国白酒金三角酒业协会理事长王少雄表示，四川中国白酒金三角酒业协会将着力推进跨区域、跨产业的企业交流合作，助力遂宁市及射洪市白酒产业高质量发展、助力沱牌舍得企业不断做优、做强、做大，为四川白酒产业转型升级、高质量发展作出应有的贡献。

据介绍，此次成立的四川沱牌绿色生态产业园，以酒业为主导产业，规划面积361.66平方公里，包括射洪市沱牌镇、瞿河镇、明星镇、蓬溪县天福镇等6个镇全域。

打造“世界级中国酒文化IP”共建“世界酒文化中心”战略合作框架协议签署仪式现场。来源：受访方提供

6月7日，中国酒业协会、四川中国白酒金三角酒业协会在沱牌舍得文化旅游区签署了打造“世界级中国酒文化IP”共建“世界酒文化中心”战略合作框架协议。 根据协议，未来双方将紧紧围绕“文化强国”“文化强省”“世界文化名城”的目标，实施“建设世界酒文化中心”战略，巩固提升川酒产业优势。

对此，舍得酒业副董事长、总裁蒲吉洲在接受采访时表示：“我们对未来发展信心更足的同时，要继续将高质量发展作为重要抓手，以酒业为核心，发挥射洪白酒产业优势，带动地方经济发展，全力支持四川沱牌绿色生态食品产业园建设。”

据了解，舍得酒业在射洪政府支持下，规划建设了20万亩生态酒粮基地，目前已覆盖沱牌、瞿河4镇20余村，增加农民收入，助力农业发展，已经探索出了一条带动酒粮农业发展、酒旅文化融合的道路。

(责编：王震、高雷)