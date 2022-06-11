人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）6月9日，是第15个世界认可日。在当天市场监管总局举办的世界认可日活动上，中国合格评定国家认可委员会（简称认可委员会）秘书长肖建华宣布，认可委员会正式建立审定与核查机构认可制度门类。

据了解，这是集中统一的国家认可体系建立二十年来，全新推出的第四大认可门类，与认证机构认可、实验室认可、检验机构认可并列，并在此门类下建立产品碳足迹等多种认可方案。

肖建华表示，审定与核查机构认可制度体系的建立，是在市场监管总局党组的正确领导下，认可委员会贯彻绿色发展理念、服务国家“双碳”战略大局的重要举措，也是我国认可制度体系建设的一个重大突破，对于促进节能减排和绿色低碳管理具有积极意义。

肖建华强调，“十四五”期间，认可委员会将构建完整的审定与核查机构认可体系框架，着力发展四个方面六项认可制度：一是服务碳减排和碳中和需要，重点开展温室气体审定与核查机构认可。二是服务民航业国际竞争需要，深入推进航空领域温室气体核查机构认可。三是服务供应链价值提升需要，开展产品碳足迹核查机构认可制度和环境标志声明核查机构认可制度研发。四是服务绿色金融发展需要，推进绿色金融审定与核查机构认可制度和环境、社会、公司治理报告核查机构认可制度研发。

据介绍，审定与核查机构认可是20世纪新出现的一个合格评定认可领域，目前已广泛应用于温室气体排放管理、环境声明、绿色金融等环保和可持续发展等领域。为了实现应对气候变化的目标，各国普遍采用第三方审定核查机构出具的审定或核查结果作为项目审批、配额分配、减排量交易依据。而认可能够证明审定与核查机构具备技术能力并符合相关国际标准，因此越来越多的国际、区域或国家的温室气体管控方案，都要求审定与核查机构获得认可。

据了解，在双碳目标指引下，认可委员会紧紧围绕国家发展大局，长期以来建立起环境和能源管理体系、低碳产品、森林、温室气体审定与核查、能源之星、光伏等认可制度，助力绿色发展。CNAS认可的温室气体审定核查机构，经国家民航局采信认可结果，进入了国际民航组织备案机构名单，数量位居各国前列。有关能效等级检测、车辆燃料消耗量检测、民用航空飞行活动二氧化碳排放核查、民用建筑能效测评等方面的行政规定将认可作为能效管理、节能减排的方法手段。

据悉，下一步，认可委员会将围绕不同行业、不同领域对绿色发展的需求，继续加强认可制度体系建设和关键技术攻关，为实现“碳达峰、碳中和”目标作出新贡献。

(责编：王震、高雷)