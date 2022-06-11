人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，9日，市场监管总局（认监委）在京举办了以“认证认可检验检测：传递质量信任、服务绿色发展”为中国主题的“世界认可日”活动。

市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏表示，近年来，市场监管总局（认监委）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进构建统一的绿色产品标准、认证、标识体系，大力推行节能、低碳等产品认证、环境和能源管理体系认证以及服务认证，积极开发森林碳汇、碳足迹认证，建立碳排放审定核查机构认可制度，探索构建碳领域合格评定体系，开展检验检测促进产业升级行动，全面提升产业技术水平和竞争力，为推动中国经济绿色发展、高质量发展提供了有力支撑。

田世宏强调，面对世纪疫情冲击和全球经济下行压力，统筹疫情防控和经济社会发展，认证认可检验检测工作要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署。要紧扣国家战略，提升供给水平，不断健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系，增加绿色产品市场供给，引导绿色生产和绿色消费，助力电力、化工、建材、钢铁、造纸、汽车等重点行业实现“双碳”目标。要夯实质量基础，强化协同服务，推动合格评定与标准、计量协同发力，提升国家质量基础支撑绿色发展的效能。要加强监管执法，确保公信有效，加大对有机产品认证、绿色产品认证、管理体系认证、生态环境领域检验检测等环节的监管整治力度，维护认证认可检验检测工作的公信力和有效性。要深化国际合作，促进共同发展，切实发挥合格评定的国际化优势，共同推动世界各国绿色、低碳、可持续发展。

据悉，在当天的活动现场还宣读了国际认可论坛主席和国际实验室认可合作组织主席的联合致辞，市场监管总局（认监委）发布了认证认可检验检测服务绿色发展工作成果。

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