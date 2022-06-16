原标题：西藏：校园招聘会 助力稳就业

这是6月15日拍摄的2022年西藏大学应届毕业生专场招聘会现场。新华网 旦增努布摄

当日，2022年西藏大学应届毕业生专场招聘会在西藏大学新校区举行。此次招聘会由西藏自治区人社厅联合西藏自治区商务厅、西藏自治区教育厅、西藏大学共同举办。招聘会上有百余家用人单位提供了千余个工作岗位，吸引了众多应届毕业生前来咨询、应聘。

6月15日，参加招聘会的应届毕业生。新华网 旦增努布摄

6月15日，应届毕业生在招聘会上寻找适合自己的岗位。新华网 旦增努布摄

6月15日，应届毕业生在招聘会上打电话咨询。新华网 旦增努布摄

6月15日，应届毕业生在招聘会现场。新华网 旦增努布摄

6月15日，应届毕业生在招聘会现场。新华网 旦增努布摄

(责编：曹淼、李源)