人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）“我们有信心保持全年外贸运行在合理区间，为稳定宏观经济大盘多作贡献。”在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，5月进出口增速回升至9.6%，外贸领域呈现恢复性增长势头，从全年来看，实现外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件。

束珏婷表示，今年我国外贸开局总体平稳，但受内外部多重因素影响，稳增长压力有所加大。5月以来，外贸企业复工复产有序推进，产业链供应链不畅逐步缓解，各项稳增长政策效果逐渐显现，经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力，5月进出口增速回升至9.6%，外贸领域呈现恢复性增长势头。

束珏婷提到，当前及今后一阶段，外贸发展仍面临一些不确定不稳定因素。从国际看，世界经济复苏脆弱，导致外需增长乏力。世界银行最新发布的报告将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，远低于今年1月预期的4.1%。从国内看，外贸企业仍面临成本、供应链和物流等方面的问题。

束珏婷分析，尽管存在一些困难，实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件。

一是各地区各部门坚决贯彻中央决策部署，落实高效统筹疫情防控和经济社会发展要求，正常生产生活秩序逐步恢复，物流堵点逐步打通，中国外贸产业优势将得到进一步发挥。

二是支持政策密集出台，国务院出台扎实稳住经济的一揽子政策措施，发布推动外贸保稳提质的意见，并对解决企业复工达产困难、加快出口退税、提升港口效率等工作作出进一步部署，各地区各相关部门正积极落实并出台配套举措，各项支持政策叠加效应释放，将有力促进外贸增长。

三是自贸协定伙伴越来越多，自贸协定发挥的减税和贸易便利化作用也将对外贸发展起重要推动作用。

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