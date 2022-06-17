本报记者 张腾扬

【绝活看点】

一般石雕工艺分为选料、勾勒轮廓、减荒、打糙、打细、打磨等流程。从选料、加工制作到运输、安装等环节，中国工艺美术大师刘同保始终在细节和关键处反复调整，力求做到极致。

穿着蓝色工装，刘同保（见图，李秀哲摄）时而贴近石像面部，手握刻刀一下一下、动作轻微；时而又身体后倾，来回远观品评，咂舌皱眉。走进中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产传承人刘同保的工作室，他正在全身心投入新作品的雕刻，旁若无人。

少顷，放下工具歇息，这才缓缓介绍：一般石雕工艺分为选料、勾勒轮廓、减荒、打糙、打细、打磨等流程。眼下正是打细这道环节，也就是所谓“精雕细琢”。

驱车自京昆高速曲阳南口而下，驶向河北保定市曲阳县。一路上，道路两边是鬃毛飘逸的石马、神态安逸的长颈鹿等石雕作品，栩栩如生，仿佛等待游客行人“检阅”。现年59岁的刘同保便出生在这里。

年少时，刘同保就喜欢听党史故事，从业后更是萌生了“用雕塑作品回望英雄人物和历史事件”的想法。刘同保说，40多年的雕塑生涯，红色雕塑熔铸了最多的心血。

昂首挺胸、握紧拳头、紧绷双臂、稳步向前的动感，配合表情严肃、双目坚毅的神情……刘同保塑造的首个革命英雄人物作品，便是眼前的《刘胡兰》汉白玉全身站像。为准确表现英烈形象，刘同保和他的创作团队认真查阅资料，从选料、加工制作到运输、安装等一一把关，细节和关键处反复调整，力求做到极致。

2003年8月，刘同保光荣加入中国共产党。“每一次雕塑，都是一次宝贵的学习经历。”刘同保说，“我要坚持用手中的锤子和刻刀，认真创作每一件作品，不负伟大时代。”

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 06 版）

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