本报记者 阿尔达克

3月11日，动检列车通过和若铁路若克雅特大桥。

文智泉摄（人民视觉）

图表来源：中铁第一勘察设计院集团有限公司

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经3年多奋战，和若铁路通车，世界首个沙漠铁路环线形成。这条国家重点铁路建设项目，结束了南疆洛浦、策勒、于田、民丰、且末等地不通火车的历史，极大便利了沿线各族人民群众出行和货物运输，将带动南疆经济发展，助力乡村振兴。

6月16日10时53分，5818列车从新疆和田站缓缓驶出，朝着目的地疾驰而去。这标志着和若铁路（和田市至若羌县）正式通车运营。

作为国家重点铁路建设项目，和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里。和若铁路开通后，与南疆铁路、格库铁路相连，全长2712公里，形成世界首个沙漠铁路环线。

绿色之路——

“沙漠修铁路，治沙要先行”

在首趟列车的一节车厢里，记者遇到一群特殊的乘客——和若铁路建设者的代表们。自2018年12月开工建设以来，和若铁路的两万多名建设者，在高温、风沙、严寒等极端天气的考验下，奋战了3年多的时间。

“一天二两土，白天不够晚上补。”当被问及施工期间最深刻的感受，他们这样回答。

和若铁路是一条典型的沙漠铁路，地处世界第二大流动性沙漠塔克拉玛干沙漠的南缘，有534公里分布在风沙区域，占线路总长的65%。

每到风沙季节，风沙会掩埋路基轨道，严重时会影响列车运行安全，对铁路建设和后期运营造成困难。“我们每天要花两个小时清扫沙子，检修设备。”中铁十四局集团有限公司和若铁路铺架标项目负责人张刚说。

怎么办？“沙漠修铁路，治沙要先行。”新疆和若铁路有限责任公司党委书记、董事长王尽忠说，“自开工建设以来，我们将风沙防护工程与铁路建设同步进行，这在国内尚属首次。”

风沙防护工程不是在铁路沿线种种树那么简单。“针对不同地段，我们采取不同的治沙方案。”中铁第一勘察设计院集团有限公司和若铁路总设计师杨宝荣告诉记者，在风沙特别严重的地段，他们修建过沙桥，让风沙从桥下穿过；在有水源条件的地段，栽植梭梭、沙枣、柽柳、胡杨等植物；在水源匮乏的地段，通过大面积的沙障、草方格来固沙。

“在沙漠里种树真难。”王尽忠说，“在植株长大之前，我们先期在外侧设置了1.5米高的立式沙障阻沙，在靠近铁路侧设置芦苇方格固沙，形成挡沙、固沙立体式防沙体系，阻挡风沙上铁道。”

3年多来，历经1000多个日夜，建设者们在和若铁路沿线，共修建草方格5000万平方米，种植梭梭、红柳、沙棘等灌木和乔木1300万株，林带覆盖面积超过11万亩，形成防沙护路的绿色屏障。

便民之路——

“终于盼来这一天，以后出门不怕远了”

“放心吧，不到3个小时就到了！”

一上车，库尔班罕·买提肉孜就赶紧给家人打电话。第一次坐上开往家门口的列车，这个26岁的维吾尔族姑娘难掩兴奋。

库尔班罕的家在于田县达里雅布依乡。2013年，作为村里的第一个大学生，她只身前往乌鲁木齐上学。“那时候，我们村还没搬迁，我坐着皮卡车花了两天时间才到县城，接着又坐4个小时的汽车赶到和田市，才坐上去乌鲁木齐的火车。”

“家乡通火车，是我一直以来的愿望。现在终于盼来这一天，以后出门不怕远了。”和若铁路通车后，库尔班罕有了新计划——和家人一起坐着火车去旅行。

和库尔班罕同行的，还有库尔班·吐鲁木的曾外孙女——如克亚木·麦提赛地。60多年前，库尔班大叔骑着毛驴要上北京看毛主席的故事家喻户晓。“现在于田通火车了，我们去北京更方便了。”如克亚木说。

同样开心的，还有且末县中学的老师李桂枝。2000年，24岁的李桂枝大学毕业后，决定到且末县支教。“从家乡河北保定出发，再从西安转车到新疆库尔勒，再坐大巴到且末县，花了5天4夜。”李桂枝说，扎根新疆多年，自己回老家的次数很少，“现在回去探亲方便多了！”

疾驰的列车里，满是欢声笑语。“我们等了这趟列车很多年。”这是记者在采访时听到最多的一句话。

过去，当地各族群众想出疆，需经喀什、阿克苏、库尔勒，翻越天山绕行吐鲁番、乌鲁木齐。和若铁路通车后，意味着南疆洛浦、策勒、于田、民丰、且末等地结束了不通火车的历史，当地各族群众出行将更加便利。

发展之路——

“我们的产品能卖到更远的地方了”

“这还没坐多久，就要下车了？”洛浦站快到了，63岁的维吾尔族老大爷麦吐送·胡普丁恋恋不舍地看着窗外，“这两年，我没事的时候，隔三岔五就跑到铁道边看一看，盼着能早点通车。”

“我可不光是为了坐火车，而是想通了火车后，我们的产品能卖到更远的地方了。”麦吐送告诉记者，自己经营着一家地毯厂，因为质量上乘，地毯卖得不错，一年营业额在50万元左右。之前有外地企业想和他合作，但考虑运输成本后，他放弃了。“现在这个问题解决了，我和孩子们还琢磨着扩大一下地毯厂的规模。”

洛浦县常务副县长何彦刚说：“和若铁路的开通，拉近了洛浦与大城市的距离，将促进当地的地毯等特色产品拓展市场。”

和若铁路通车后，和田地区货品出疆路程大大缩短，将极大助力当地产业发展。从此，不只是洛浦的地毯，还有策勒的石榴、且末的大枣……沿线一批特色产品都将搭上铁路的快车，走向疆外。

产品走出去，游客走进来，和若铁路将进一步释放沿线旅游业潜力。“新通火车的各县、团场也将迎来更多客流。”和田地区文化体育广播电视和旅游局局长吐送古丽·买托胡提说，和田正在重点开发“昆仑天路”等多条精品线路，打造特色旅游目的地，吸引各地游客前来领略美好风光。

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《 人民日报 》（ 2022年06月17日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)