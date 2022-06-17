本报北京6月16日电 （记者王浩）水利部近日发布2021年度《中国水资源公报》。数据显示，2021年，全国人均综合用水量为419立方米，万元国内生产总值用水量为51.8立方米，万元工业增加值用水量为28.2立方米，耕地实际灌溉亩均用水量为355立方米。与2020年相比，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别下降5.8%和7.1%。

全国用水效率进一步提升，用水结构不断优化。去年，全国降水量和水资源总量比多年平均值明显偏多，大中型水库和湖泊蓄水总体稳定；全国水资源总量为29638.2亿立方米，比多年平均值偏多7.3%。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 10 版）

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