本报天津6月16日电 （记者武少民、靳博）天津市金融局、中国人民银行天津分行、天津市工业和信息化局日前组织创新金融产品和服务模式，12条重点产业链上19家主办银行逐链梳理了适用的金融产品和服务优势，每条重点产业链形成专属“金融便利店”。有融资需求的产业链企业可自主比选、自主申请，各主办行将迅速响应、高效服务，助力天津市重点产业链企业持续稳定发展。

用手机扫码进入“金融便利店”可发现，每款产品都注明了适用企业、申请条件、所需申请材料、贷款额度、担保方式、期限、利率等。天津市金融局相关负责人介绍，“便利店”里的产品对抵押担保的要求相对较低，可随借随还、循环使用。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 10 版）

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