天津打造重点产业链“金融便利店”
企业可自主比选、自主申请
2022年06月17日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报天津6月16日电 （记者武少民、靳博）天津市金融局、中国人民银行天津分行、天津市工业和信息化局日前组织创新金融产品和服务模式，12条重点产业链上19家主办银行逐链梳理了适用的金融产品和服务优势，每条重点产业链形成专属“金融便利店”。有融资需求的产业链企业可自主比选、自主申请，各主办行将迅速响应、高效服务，助力天津市重点产业链企业持续稳定发展。
用手机扫码进入“金融便利店”可发现，每款产品都注明了适用企业、申请条件、所需申请材料、贷款额度、担保方式、期限、利率等。天津市金融局相关负责人介绍，“便利店”里的产品对抵押担保的要求相对较低，可随借随还、循环使用。
《 人民日报 》（ 2022年06月17日 10 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：积极帮助企业用好RCEP协定 享受开放红利
- 人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，为帮助企业熟悉并运用RCEP协定，更好享受区域开放红利，商务部从三方面积极开展相关工作。 一是加大力度推进落实《关于高质量实施RCEP的指导意见》。…
相关新闻
- 评论
- 关注