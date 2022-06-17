本报北京6月16日电 （记者喻思南）记者16日从全国现代科技馆体系工作会上获悉：经过10年发展，我国现代科技馆体系从无到有、量质齐升，线下服务公众超过8.5亿人次，中国数字科技馆网站用户数量达1500万，增长了70倍。

2012年，中国科协启动建设实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆和数字科技馆“五位一体”的现代科技馆体系。10年来，基础设施跨越发展。我国建成了一套覆盖全国的科普基础设施体系，包括408座实体科技馆、612套流动科技馆、1251辆科普大篷车、1112所农村中学科技馆和中国数字科技馆。服务体系日益完善。坚持服务创新驱动发展战略，全方位探索和提升服务方式，科普传播方式种类全面、科普服务对象覆盖广泛，创新发展的科普之翼日渐丰满；坚持以普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法为己任，持续推动全民科学素质提升。公民具备科学素质的比例从2010年的3.27%上升到2020年的10.56%，现代科技馆体系发挥了不可替代的作用。

中国科协党组书记、分管日常工作副主席张玉卓表示，“十四五”期间，现代科技馆体系将以更好满足公众更高层次的科普需求为目标，抓好“一小一老”、农民、产业工人等重点人群的科学素质提升。同时，推动现代科技馆体系资源和服务的复制与推广，让更优质、更便捷的科普展品展览和科普活动惠及全体人民，让人民共享科技发展成果。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 12 版）

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