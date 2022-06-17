本报记者 汪文正

5月中国国民经济运行情况日前公布。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在6月15日举行的国新办新闻发布会上介绍，5月份，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。

主要指标多数出现改善

付凌晖介绍，5月份，稳增长的政策措施效果逐步显现，经济运行的积极变化有所增多，主要指标多数出现改善。

生产供给逐步回升。“物流保通保畅的效果不断显现，企业复工复产有序推进，工业、服务业均出现回升。”付凌晖介绍，5月份，服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1个百分点。

国内需求有所恢复。市场销售降幅收窄，5月社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点。投资平稳增长，1-5月份固定资产投资同比增长6.2%，保持基本稳定。

外贸进出口明显加快。随着外贸企业生产恢复，外贸物流逐步改善，前期积压外贸订单释放、货物进出口增速回升。5月货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。其中，出口增长15.3%，加快13.4个百分点。

就业改善、物价总体稳定。5月居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅与上月持平，物价总体稳定。5月全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。其中外来农业户籍人口失业率是6.2%，比上月回落0.4个百分点；25-59岁就业主体人群失业率为5.1%，比上月回落0.2个百分点，就业基本盘总体改善。

部分受疫情冲击较大的地区恢复加快。前期受疫情冲击比较大的长三角地区和东北地区生产明显改善。5月份，长三角地区和东北地区规模以上工业增加值同比分别下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超过10个百分点。

工业生产积极变化明显

付凌晖介绍，5月份，工业生产由降转增，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月份为下降2.9%；环比增长5.61%。

分三大门类看，采矿业增加值同比增长7.0%，制造业增长0.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业回升明显。装备制造业增加值同比增长1.1%，4月份为下降8.1%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池等绿色智能产品产量同比分别增长108.3%、31.4%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.3%。

此外，5月份制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，比上月上升2.2个百分点；企业生产经营活动预期指数为53.9%。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26582亿元，同比增长3.5%。

付凌晖分析，随着国内疫情防控形势总体向好，企业复工复产和物流保通保畅稳步推进，工业生产积极变化比较明显，增速由降转升。多数行业和地区生产回升。41个大类行业中，33个行业增速比上月回升；31个省（区、市）中，22个地区工业增速回升。高技术制造业增势较好，5月份高技术制造业同比增长4.3%，增速比上月加快0.3个百分点，速度明显快于整体规模以上工业。

“这表明工业生产逐步恢复，产业转型升级态势没有改变，工业体系完备、配套能力强、发展韧性足的特点明显。”付凌晖说。

经济运行有望进一步改善

受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等超预期因素影响，二季度经济运行下行压力加大。付凌晖表示，4月受多地疫情散发的影响，经济主要指标出现下降；5月生产需求出现积极变化，但仍有部分指标同比下降；6月份，随着一揽子稳增长政策措施的落地见效，经济运行有望进一步改善。

需求拉动有望增强。从投资来看，稳投资力度持续加大，投资增长支撑作用逐步加强。从先行指标来看，1-5月份新开工项目计划总投资同比增长23.3%。从消费和外贸来看，5月份社会消费品零售总额降幅明显收窄，进出口增速明显加快。

生产恢复有望加快。部分前期受疫情冲击比较大的地区工业生产改善，将支撑工业生产加快恢复。同时，5月服务业生产指数下行势头减缓，服务业PMI中企业经营活动预期指数比上月明显回升，达到55.2%。

市场运转有望改善。从交通物流看，5月全国货物周转量同比增长3.4%，比上月加快0.3个百分点，全国港口集装箱吞吐量增速由负转正，同比增长4.3%。从工业品价格看，市场保供稳价的成效显现。全国工业生产者出厂价格指数涨幅回落，有利于缓解中下游行业的成本压力，改善工业经济运行。

稳增长政策措施进一步显效。5月份，国务院进一步出台稳住经济一揽子政策措施，包含6方面33项具体举措。“从近期情况来看，大规模留抵退税政策有效实施，对于缓解企业经营压力发挥了积极作用，同时金融支持实体经济的力度不断加大，企业资金状况得到改善。”付凌晖说。

“5月份，我国经济呈现恢复向好势头。但也要看到，国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍面临不少困难挑战。”付凌晖表示，下阶段将加大宏观政策调节力度，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，着力稳定宏观经济大盘，着力保障和改善民生，促进国民经济持续恢复。

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