本报北京6月16日电 （记者王俊岭）5月以来，外贸企业复工复产有序推进，产业链供应链不畅逐步缓解，各项稳增长政策效果逐渐显现，外贸领域呈现恢复性增长势头。在今天举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，今年中国外贸开局总体平稳，但受内外部多重因素影响，稳增长压力有所加大。

束珏婷说，当前及今后一阶段，外贸发展仍面临一些不确定不稳定因素。从国际看，世界经济复苏脆弱，导致外需增长乏力。世界银行最新发布的报告将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，远低于今年1月预期的4.1%。从国内看，外贸企业仍面临成本、供应链和物流等方面的问题。

尽管存在一些困难，实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件：一是各地区各部门坚决贯彻中央决策部署，落实高效统筹疫情防控和经济社会发展要求，正常生产生活秩序逐步恢复，物流堵点逐步打通；二是各项支持政策叠加效应释放，将有力促进外贸增长；三是自贸协定伙伴越来越多，自贸协定发挥的减税和贸易便利化作用也将对外贸发展起重要推动作用。

“我们有信心保持全年外贸运行在合理区间，为稳定宏观经济大盘多作贡献。”束珏婷说。

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