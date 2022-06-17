原标题：国资委举办对标世界一流管理提升视频培训暨第十五期国企改革讲堂

为推动国有企业加快管理提升、建设世界一流企业，6月9日，国资委企业改革局举办对标世界一流管理提升视频培训暨第十五期国企改革讲堂，交流华润集团持续深化投资公司改革、加快建设世界一流的做法经验，通报有关专项工作进展情况，明确下一步重点任务。

华润集团党委书记、董事长王祥明以“重塑华润”为主题，全面介绍了华润集团近年来以管理提升为抓手，聚焦投资公司改革、建设世界一流企业，推动价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑等方面的做法，分享了国有资本投资公司和对标世界一流的示范性经验。

国资委企业改革局局长郭祥玉通报了对标世界一流管理提升行动和“控股不控权”问题专项整治工作情况，从确保完成目标任务、总结提炼典型经验、建立健全长效机制和组织开展宣传推广四个方面对对标提升行动后续工作做出安排。同时，结合典型案例，对控股不控权相关问题进行深入剖析，要求进一步提高专项整治工作的思想认识，扎实推进问题整改，同步做好巩固提升。

各中央企业和地方国资委通过视频方式参会。多家单位将视频分会场延伸到所属子企业、所监管企业，分会场共2156个，约2万人参加。

(责编：曹淼、李源)