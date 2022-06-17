人民网北京6月17日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，近日，塔里木盆地顺北油气田重点探井顺北802X井测试获高产工业油气流，折算日产原油226.7吨、天然气125.7万立方米，油气当量达到1228吨。

塔里木盆地顺北油气田再获“千吨井”。受访者供图

这是一年来中国石化在顺北8号断裂带区域发现的第三口“千吨井”，标志着今年年初在顺北8号断裂带新发现的亿吨级油气区得到有效落实。据初步测算，中国石化在该地区的资源量原油达到2600万吨，天然气达到1300亿立方米。

顺北油气田位于塔里木盆地，共有18条主干断裂带，顺北802X井位于8号断裂带中段，完钻井深8396米。此前，中国石化曾在该地区发现顺北8X井和顺北801X井两口“千吨井”。802X井的突破进一步展现出顺北8号断裂带整体含油气的良好勘探前景。目前，顺北油气田已落实4个亿吨级油气区，累计生产油气超过500万吨。

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